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تحديث وثائق تأمين القادمين من خارج المملكة من غير السعوديين لتغطي مخاطر كورونا

منذ 39 دقيقة
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تحديث وثائق تأمين القادمين من خارج المملكة من غير السعوديين لتغطي مخاطر كورونا

الرياض (صدى):
أعلن البنك المركزي السعودي ومجلس الضمان الصحي التعاوني عن تحديث صيغ وثائق تأمين القادمين من خارج المملكة من غير السعوديين لغرض السياحة، والزيارة، والعمرة، وذلك من خلال إضافة تغطية مخاطر الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد - 19).

وتهدف إضافة هذه التغطية إلى توفير الرعاية الصحية للحالات التي تتعرض للإصابة بفيروس كورونا (كوفيد - 19) للقادمين من خارج المملكة من غير السعوديين للسياحة، والزيارة، والعمرة. وذلك حرصاً على سلامة الجميع، وضمان سرعة الحصول على الخدمات العلاجية بكل يسر وسهولة.

كما توفر التغطية التأمينية تكاليف علاج الحالات المصابة، وتكاليف إجراءات الحجر الصحي للمصابين، والإخلاء الطبي في حالات الطوارئ لا قدر الله.

ويأمل البنك المركزي السعودي ومجلس الضمان الصحي التعاوني، سلامة الجميع وتمتعهم بالصحة والعافية.

المملكة
كورونا
البنك المركزي
وثائق تأمين

التعليقات

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أحدث التعليقات

......
الرجل كل قصده هويوري الناس وين وصل المواطن البسيط
عبدالله
الله يرحمك يابو متعب. كان اذا ظهر في التلفزيون يصير يوم عيد عند الشعب بالكامل
turki
التعليق مكرر لكن يبي يثبت ان المتسولين اللي عند الاشارات والباعة المتجوليم مو سعوديين بالاصل
turki
التعليق مكرر لكن يبي يثبت ان المتسولين اللي عند الاشارات والباعة المتجوليم مو سعوديين بالاصل
موسئ الزهراني
فشلت نفسك وحطيت من قيمتك ..وش عاد ترقع شي مايترقع ولكن فعلا زمن تغير الى ابد حدود

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