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بالفيديو.. " عسيري " : قرار منع دخول المنتجات اللبنانية يستهدف المافيا

منذ 47 دقيقة
1447
بالفيديو.. " عسيري " : قرار منع دخول المنتجات اللبنانية يستهدف المافيا

بيروت (صدى):
أكد السفير علي عواض عسيري، سفير المملكة الأسبق في لبنان أن منع دخول المنتجات اللبنانية يستهدف المافيا وليس اللبنانيين.

وقال "عسيري" خلال لقائه ببرنامج "سؤال مباشر" المذاع على قناة "العربية"، أن قرار منع دخول المنتجات اللبنانية للمملكة ليس المستهدف منه الشعب اللبناني.

وأضاف: "المستهدف المافيا اللي تهرب المخدرات وتسهدف أبناء منطقتنا في الخليج العربي".

وتابع: "البيان لم يقفل الباب ولكن يوجه الحكومة اللبنانية لاتخاذ اجرارات صارمة تجاه المافيا وفي حالة وجود ضامنات سيعود الوضع كما كان لأننا حريصون على شبابنا وشباب المنطقة".

وكانت المملكة قد أعلنت الأسبوع الماضي منع دخول إرساليات الخضروات والفواكه اللبنانية إلى المملكة أو العبور من خلال أراضيها.

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المافيا
السفير علي عسيري
المنتجات اللبنانية

التعليقات

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أحدث التعليقات

......
الرجل كل قصده هويوري الناس وين وصل المواطن البسيط
عبدالله
الله يرحمك يابو متعب. كان اذا ظهر في التلفزيون يصير يوم عيد عند الشعب بالكامل
turki
التعليق مكرر لكن يبي يثبت ان المتسولين اللي عند الاشارات والباعة المتجوليم مو سعوديين بالاصل
turki
التعليق مكرر لكن يبي يثبت ان المتسولين اللي عند الاشارات والباعة المتجوليم مو سعوديين بالاصل
موسئ الزهراني
فشلت نفسك وحطيت من قيمتك ..وش عاد ترقع شي مايترقع ولكن فعلا زمن تغير الى ابد حدود

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