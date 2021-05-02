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وزير النقل يوجه رسالة للمواطنين بعد رفع تعليق السفر إلى الخارج

منذ ساعة
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وزير النقل يوجه رسالة للمواطنين بعد رفع تعليق السفر إلى الخارج

الرياض (صدى):
وجه وزير النقل، صالح الجاسر، رسالة للمواطنين عقب إعلان وزارة الداخلية رفع تعليق السفر للمواطنين، وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل، اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين الموافق 17 مايو الجاري.

وكتب على حسابه بموقع "تويتر":"منذُ بداية الجائحة؛ وضعت قيادتنا الرشيدة سلامة الإنسان أولاً، وكانت من الدول السباقة بتوفير اللقاحات بشكل مجاني لكافة أفراد المجتمع، وأصبح الدور علينا الآن للعودة لحياتنا الطبيعية".

وحث وزير النقل، إلى المبادرة بأخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا للعودة للحياة الطبيعة، والحفاظ على صحتهم، خاصة مع اقترب عودة السفر الدولي.

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وزير النقل
تعليق السفر
صالح الجاسر

التعليقات

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أحدث التعليقات

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الرجل كل قصده هويوري الناس وين وصل المواطن البسيط
عبدالله
الله يرحمك يابو متعب. كان اذا ظهر في التلفزيون يصير يوم عيد عند الشعب بالكامل
turki
التعليق مكرر لكن يبي يثبت ان المتسولين اللي عند الاشارات والباعة المتجوليم مو سعوديين بالاصل
turki
التعليق مكرر لكن يبي يثبت ان المتسولين اللي عند الاشارات والباعة المتجوليم مو سعوديين بالاصل
موسئ الزهراني
فشلت نفسك وحطيت من قيمتك ..وش عاد ترقع شي مايترقع ولكن فعلا زمن تغير الى ابد حدود

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