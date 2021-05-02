شاهد .. طفل يمني يكشف كيفية إجبار الأطفال على القتال مع ميليشيات الحوثي

فهمي محمد (صدى):
كشف الطفل اليمني، عبدالفتاح يحيي، كيفية إجبار الأطفال على القتال مع ميليشيات الحوثي الإرهابية.
وذكر، وفقا لـ"الإخبارية"، أنه أثناء عودته من المدرسة قام أحد قيادات الحوثي يدعى" أبو جهاد"، بدعوته للتجنيد للانضمام لصفوفهم.
وأشار إلى أن الميليشيات الحوثية كانت تهدد الأطفال بتفجير بيوتهم إذا لم ينضموا إليهم في القتال في معاركهم التي يخوضوها، لذلك كان الأطفال ينضمون إليهم خوفا على حياة أسرهم.
يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أطلق مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين بالحرب في اليمن.