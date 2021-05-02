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شاهد .. طفل يمني يكشف كيفية إجبار الأطفال على القتال مع ميليشيات الحوثي

منذ 7 دقائق
1206
شاهد .. طفل يمني يكشف كيفية إجبار الأطفال على القتال مع ميليشيات الحوثي

فهمي محمد (صدى):
كشف الطفل اليمني، عبدالفتاح يحيي، كيفية إجبار الأطفال على القتال مع ميليشيات الحوثي الإرهابية.

وذكر، وفقا لـ"الإخبارية"، أنه أثناء عودته من المدرسة قام أحد قيادات الحوثي يدعى" أبو جهاد"، بدعوته للتجنيد للانضمام لصفوفهم.

وأشار إلى أن الميليشيات الحوثية كانت تهدد الأطفال بتفجير بيوتهم إذا لم ينضموا إليهم في القتال في معاركهم التي يخوضوها، لذلك كان الأطفال ينضمون إليهم خوفا على حياة أسرهم.

يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أطلق مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين بالحرب في اليمن.

اليمن
ميليشيات الحوثي
تجنيد اطفال

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أحدث التعليقات

محمد الدوسري
مساحة الرصيف كبيره والشارع حق طريق السيارات ضيق من اللي مخطط هاالشوارع الفاشله الغبيه
عبدالله الناصر / حائل
كل مشاهير السوشال ميديا في الخليج من دون الجماهيريه السعوديه الكاسحه لايسووى شيئا على الاطلاق شعبيتهم وجماهيريتهم توسلوها وتسولوها من خلال الكثافه السعوديه عدا...
ابوبدر
الا والله حسبي على البنت اول شيء اللي معطية يور لصاحبتها وعلى صاحبتها اللي قبلت هالصور وخلتها عندها او اعطتها للشاب . وبالاخر حسبي...
ابوبدر
لا حول ولا قوة الا بالله .. ياخوفي من اخرتها لهالادمي بداها من الطقس والحين بدا يوصف ليلة القدر وبكرا ما يندرى وين بيوصل...
ابوبدر
اقسم بالله طولوها وهي قصيرة .. اعتماد سريان رفع تعليق سفر المواطنين (جملة طويلة عريضة على الهبللي ). والله لو سيبويه عايش والا احد...

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