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الحوثيون يرفضون إنهاء سجن الفنانة اليمنية انتصار الحمادي

منذ 23 دقيقة
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الحوثيون يرفضون إنهاء سجن الفنانة اليمنية انتصار الحمادي

فهمي محمد (صدى):
أقصت الميليشيات الحوثية القاضي المحقق في قضية الفنانة وعارضة الأزياء انتصار الحمادي على خلفية مطالبته بالإفراج عنها.

وأقدمت على تهديد محامي الدفاع عنها لإجباره على الانسحاب من إجراءات متابعة ملف الفنانة الشابة التي اختطفت قبل نحو شهرين

ويأتي ذلك بعد أن أعلنت منظمة العفو الدولية تدخلها في ملف القضية، مطالبة بالإفراج الفوري والعاجل عن الممثلة الحمادي.

وذكرت المنظمة إن ‏الحمادي ممثلة يمنية محتجزة بشكل تعسفي منذ فبراير الماضي من قبل ‎الحوثيين، وأنه تمّ احتجازها في ‎صنعاء من قبل عناصر بلباس مدني عند نقطة تفتيش بدون مذكرة توقيف.

وأشارت المنظمة، إلى أن الحمادي بصمت على محاضر معدّة سلفاً وهي معصوبة العينين، وتمّ تلفيق تهم بحقّها بدون أي دليل، أكدت منظمة أصوات نسوية يمنية أن الجماعة لا تزال تمارس الإرهاب والقمع بحق النساء اليمنيات.

في حين قال المحامي والمستشار القانوني خالد الكمال إن النيابة العامة الخاضعة لسيطرة الجماعة أوقفت عضو النيابة رياض الإرياني من مهمته كمحقق رئيس في قضية الفنانة وعارضة الأزياء اليمنية انتصار الحمادي، على خلفية طلبه الإفراج عنها نهاية الأسبوع الفائت.

وأضاف ، «أنه تلقى هو أيضاً تهديداً على صلة بدفاعه عن الفنانة الحمادي، مرجحاً أن يكون الهدف هو دفعه إلى الانسحاب من متابعة القضية، التي أثارت ردود فعل محلية ودولية واسعة».

الحوثيون
الميليشيات
انتصار الحمادي

التعليقات

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أحدث التعليقات

خالد
فيروس كورونا يقولون انه متدين ومطوع ومتواجد بالمساجد فقط . ... حسبنا الله ونعم الوكيل
غليس ولد رماح
طيب ماتاهل الأهلي ولكن تأهل الهلال وإلا الهلال ماهو من انديتنا ياصاحب الوطنيه كلهم عينين بالرأس وإلا الميول لها دور
Mohamed
طيب الصحة مافكرت في الأسواق والمجمعات التجارية أربعة وعشرين ساعة مفتوحة بس المساجد غريبه لكن الصبر إن الله رقيب حسيب
ابو محمد 😎 ✍️
جيد في رمي السهام ..
ابو محمد 😎 ✍️
اللهم وفقنا لليلة القدر واغفر لنا اللهم وارحمنا ووالدين وانت الغفور الرحيم ، اللهم انك عفو كريم تحب العفو فااعف عني .. آمين .....

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