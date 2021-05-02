بالفيديو .. بدر البدر يروي طريقة تعامل ولي العهد مع القادة الذين يختارهم لمواقع المسؤولية

الرياض (صدى):
أوضح الرئيس التنفيذي لمؤسسة "مسك" الخيرية، بدر البدر، طريقة تعامل ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، مع القادة الذين يختارهم لمواقع المسؤولية.
وذكر، خلال برنامج اللقاء من الصفر المذاع على قناة mbc، أن ولي العهد يعطي الثقة للقادة الذين يختارهم لتنفيذ المهام الموكلة لهم.
وأضاف أن ولي العهد يحب أيضا خلال مناقشاته مع القادة الاستماع لوجهة نظرهم، لاختيار أفضل رأي منهم أو طرح رأي جديد.
وأكد أن الأمير محمد بن سلمان يهتم أيضا بتشجيع من يعمل معه إذا كان هناك إنجاز راضي عنه، وكذلك يهتم بسرد توجيهاته لتصحيح الأخطاء التي يراها.