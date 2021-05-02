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بالفيديو .. بدر البدر يروي طريقة تعامل ولي العهد مع القادة الذين يختارهم لمواقع المسؤولية

منذ 47 دقيقة
1759
بالفيديو .. بدر البدر يروي طريقة تعامل ولي العهد مع القادة الذين يختارهم لمواقع المسؤولية

الرياض (صدى):
أوضح الرئيس التنفيذي لمؤسسة "مسك" الخيرية، بدر البدر، طريقة تعامل ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، مع القادة الذين يختارهم لمواقع المسؤولية.

وذكر، خلال برنامج اللقاء من الصفر المذاع على قناة mbc، أن ولي العهد يعطي الثقة للقادة الذين يختارهم لتنفيذ المهام الموكلة لهم.

وأضاف أن ولي العهد يحب أيضا خلال مناقشاته مع القادة الاستماع لوجهة نظرهم، لاختيار أفضل رأي منهم أو طرح رأي جديد.

وأكد أن الأمير محمد بن سلمان يهتم أيضا بتشجيع من يعمل معه إذا كان هناك إنجاز راضي عنه، وكذلك يهتم بسرد توجيهاته لتصحيح الأخطاء التي يراها.

ولي العهد
الأمير محمد بن سلمان
مسك الخيرية
بدر البدر

التعليقات

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أحدث التعليقات

خالد
فيروس كورونا يقولون انه متدين ومطوع ومتواجد بالمساجد فقط . ... حسبنا الله ونعم الوكيل
غليس ولد رماح
طيب ماتاهل الأهلي ولكن تأهل الهلال وإلا الهلال ماهو من انديتنا ياصاحب الوطنيه كلهم عينين بالرأس وإلا الميول لها دور
Mohamed
طيب الصحة مافكرت في الأسواق والمجمعات التجارية أربعة وعشرين ساعة مفتوحة بس المساجد غريبه لكن الصبر إن الله رقيب حسيب
ابو محمد 😎 ✍️
جيد في رمي السهام ..
ابو محمد 😎 ✍️
اللهم وفقنا لليلة القدر واغفر لنا اللهم وارحمنا ووالدين وانت الغفور الرحيم ، اللهم انك عفو كريم تحب العفو فااعف عني .. آمين .....

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