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بالفيديو..شيف إيطالي يروي تجربة الـ 5 أعوام التي قضاها في الرياض : " أصبحت وطني "

منذ 16 دقيقة
1388
بالفيديو..شيف إيطالي يروي تجربة الـ 5 أعوام التي قضاها في الرياض : " أصبحت وطني "

الرياض (صدى):
روى الشيف الإيطالي ستيفانو كروميللو، اليوم الأحد، تفاصيل تجربته في الرياض حيث قضى فيها 5 سنوات.

وقال الشيف خلال حديثه لبرنامج "تجربة فريدة" على قناة "sbc" إنه كان يخطط لقضاء عام ونصف العام فقط نظراً لقلق عائلته عليه، ولكنه الآن أمضى 5 سنوات ولا يفكر في العودة مطلقاً لشعوره براحة كبيرة.

وأضاف الشيف أنه منذ قدومه يتنقل بالدراجة النارية باعتبار الرياض مكاناً مناسباً لذلك لعدم هطول أمطار غزيرة ودوما الشمس تسطع والأجواء حارة، إضافة إلى حبه للدراجات النارية من خلال قطعه آلاف الكيلومترات بها سنوياً.

وأشار إلى أن لديه مطعما خاصا لتقديم الوجبات الإيطالية ويحظى بإقبال جيد من السعوديين، مؤكدًا أن أكثر شيء جذبه في الرياض اعتبارها مدينة آمنة جدا له ولعائلته.

الشيف الإيطالي
ستيفانو كروميللو

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