عائلة السجينة البريطانية لدى طهران: لم نتسلم أي معلومات بشأن إطلاق سراحها

لندن (صدى):
أكدت عائلة السجينة البريطانية الإيرانية الأصل لدى طهران نازانيين زغاري راتكليف، اليوم الأحد، على عدم تسلمها أي معلومة عن إطلاق سراحها.
وقلل مسؤول في وزارة الخارجية البريطانية، من التوقعات بشأن الإفراج عن السجينة البريطانية في طهران.
وعلى جانب آخر، كشفت وزارة الخارجية الأمريكية، أن التقارير الإيرانية عن صفقة لتبادل السجناء بين طهران وواشنطن غير صحيحة.
وتسعى بريطانيا للإفراج عن زغاري راتكليف، منذ أن ألقي القبض عليها في أبريل 2016 في مطار بطهران عندما كانت في طريق عودتها إلى بريطانيا مع ابنتها بعد زيارة عائلية، وأُدينت بالتآمر للإطاحة بمؤسسة رجال الدين في إيران.