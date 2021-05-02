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القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط 59 شخصا ارتكبوا مخالفات رعي

منذ ساعة
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القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط 59 شخصا ارتكبوا مخالفات رعي

الرياض (صدى):
أعلنت القوات الخاصة للأمن البيئي عن ضبط 59 مخالفًا لنظام البيئة، منهم 36 مواطنًا و23 مقيمًا من الجنسيتين السودانية والباكستانية، ارتكبوا مخالفات رعي 1899 رأسًا من الإبل و930 رأسًا من الأغنام في أماكن يُمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.

وقال المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي إنه تم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المعنية.

وطالب الجميع بالإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على رقمي الطوارئ (999) و(996) في جميع مناطق المملكة، والرقم (911) في منطقتي مكة المكرمة والرياض.

الرعي
القوات الخاصة للأمن البيئي

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 49348
منذ 42 دقيقة
يستاهلون العقاب القاسي

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