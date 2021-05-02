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تفاصيل عرض الهلال للتعاقد مع المدرب "مورايس"

منذ 47 دقيقة
1961
تفاصيل عرض الهلال للتعاقد مع المدرب "مورايس"

ماجد محمد (صدى):
كشفت تقارير صحفية، أن إدارة نادي الهلال بدأت في ترتيب قدوم البرتغالي جوزيه مورايس إلى الرياض ليتولي تدريب الفريق خلفا لروجيرو ميكالي.

وذكرت التقارير أن عقد المدرب البرتغالي مع الهلال سيمتد حسب الاتفاق بين الطرفين حتى نهاية الموسم، على أن تبحث الإدارة بعد نهاية الموسم أمر استمراره من عدمه.

ويذكر أن إدارة الهلال قد توصلت في وقت سابق لاتفاق مع مورايس لتولي قيادة القيادة الفنية في الفريق، بدلًا من البرازيلي روجيرو ميكالي الذي قررت الإدارة إقالته عقب نهاية دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2021.

 

 

الهلال
فريق الهلال
مورايس

التعليقات

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أحدث التعليقات

خبير زمانه
الاخ محمد يخش تعليقاتك غريبه وغير مناسبه في كل موضوع نتمنى مراعاه مشاعر القراء لديك طاقه افرغها في مكان غير هذه المواقع وفقك الله
خبير زمانه
الاخ محمد يخش تعليقاتك غريبه وغير مناسبه في كل موضوع نتمنى مراعاه مشاعر القراء لديك طاقه افرغها في مكان غير هذه المواقع وفقك الله
¥ ولد نجد ¥
يا رب أرفع عنا الوباء والبلاء يارب العالمين
أبو نايف
ليلة القدر قد تكون في الوتر من أيام العشر وقد تكون في الشفع فالله سبحانه وتعالى أخفاها ليجتهد المسلم في أيام العشر كلها ،...
ابو وليد
محمد بخش -- من تعليقاتك الخارجه تماما عن الموضوع والموضوعيه -- يبدو والله اعلم ان عندك عقدة نقص -- وعدم مبالاة الآخرين باطروحاتك تكتبها...

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