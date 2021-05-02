تفاصيل عرض الهلال للتعاقد مع المدرب "مورايس"

ماجد محمد (صدى):
كشفت تقارير صحفية، أن إدارة نادي الهلال بدأت في ترتيب قدوم البرتغالي جوزيه مورايس إلى الرياض ليتولي تدريب الفريق خلفا لروجيرو ميكالي.
وذكرت التقارير أن عقد المدرب البرتغالي مع الهلال سيمتد حسب الاتفاق بين الطرفين حتى نهاية الموسم، على أن تبحث الإدارة بعد نهاية الموسم أمر استمراره من عدمه.
ويذكر أن إدارة الهلال قد توصلت في وقت سابق لاتفاق مع مورايس لتولي قيادة القيادة الفنية في الفريق، بدلًا من البرازيلي روجيرو ميكالي الذي قررت الإدارة إقالته عقب نهاية دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2021.