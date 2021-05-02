نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

مدرب النصر يحدد موقف الصليهم والحسن من مواجهة الفيصلي

منذ 57 دقيقة
1889
مدرب النصر يحدد موقف الصليهم والحسن من مواجهة الفيصلي

ماجد محمد (صدى):
كشفت مصادر أن البرازيلي مدرب النصر مانو مينيزيس، تسلم التقرير الطبي بشأن إصابات الثنائي عبد المجيد الصليهم وعلي الحسن لتحديد مدى إمكانية مشاركتهما في التدريبات الجماعية قبل مواجهة الفيصلي.

وأضافت المصادر أن التقرير الطبي أيضا تضمن الوقوف على الحالة الصحية بشأن اللاعبين المصابين بفيروس كورونا في الفريق وهم: عبد الرحمن العبيد والأسترالي برادلي جونز ومختار علي وفراس البريكان وأسامه الخلف وعبد العزيز العلا.

ويستعد النصر لمواجهة نظيره الفيصلي، مساء الأربعاء المقبل، ضمن الجولة الـ 26 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

الفيصلي
مدرب النصر
الصليهم

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

خبير زمانه
الاخ محمد يخش تعليقاتك غريبه وغير مناسبه في كل موضوع نتمنى مراعاه مشاعر القراء لديك طاقه افرغها في مكان غير هذه المواقع وفقك الله
خبير زمانه
الاخ محمد يخش تعليقاتك غريبه وغير مناسبه في كل موضوع نتمنى مراعاه مشاعر القراء لديك طاقه افرغها في مكان غير هذه المواقع وفقك الله
¥ ولد نجد ¥
يا رب أرفع عنا الوباء والبلاء يارب العالمين
أبو نايف
ليلة القدر قد تكون في الوتر من أيام العشر وقد تكون في الشفع فالله سبحانه وتعالى أخفاها ليجتهد المسلم في أيام العشر كلها ،...
ابو وليد
محمد بخش -- من تعليقاتك الخارجه تماما عن الموضوع والموضوعيه -- يبدو والله اعلم ان عندك عقدة نقص -- وعدم مبالاة الآخرين باطروحاتك تكتبها...

أخر الأخبار

الداخلية: رصد أكثر من 25.6 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية آخر 5 أيام
الداخلية: رصد أكثر من 25.6 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية آخر 5 أيام
منذ 7 دقائق 1200
«الموارد البشرية»: منصة «تبرع» هي المنصة الرسمية لاستقبال التبرعات
«الموارد البشرية»: منصة «تبرع» هي المنصة الرسمية لاستقبال التبرعات
منذ 17 دقيقة 1332
بالفيديو.. ‏متحدث «التجارة»: عقوبة 10 آلاف ريال والإغلاق للمنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية
بالفيديو.. ‏متحدث «التجارة»: عقوبة 10 آلاف ريال والإغلاق للمنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية
منذ 27 دقيقة 1419
تفاصيل عرض الهلال للتعاقد مع المدرب "مورايس"
تفاصيل عرض الهلال للتعاقد مع المدرب "مورايس"
منذ 47 دقيقة 1960
بالفيديو.. متحدث الصحة: اللقاح لا يؤثر على نتيجة فحص كورونا
بالفيديو.. متحدث الصحة: اللقاح لا يؤثر على نتيجة فحص كورونا
منذ 52 دقيقة 1872
مدرب النصر يحدد موقف الصليهم والحسن من مواجهة الفيصلي
مدرب النصر يحدد موقف الصليهم والحسن من مواجهة الفيصلي
منذ 57 دقيقة 1893
«الصحة»: تسجيل 937 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
«الصحة»: تسجيل 937 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
منذ ساعة 1993
المسيند: المملكة لا تعتمد على بلد بعينه في الاستيراد ونسبة الواردات من لبنان قليلة
المسيند: المملكة لا تعتمد على بلد بعينه في الاستيراد ونسبة الواردات من لبنان قليلة
منذ ساعة 1848
أضرار صحية بالغة على الأطفال بعد تناول حلوى الحشيش
أضرار صحية بالغة على الأطفال بعد تناول حلوى الحشيش
منذ ساعة 1565
بالفيديو.. طبيب يوضح كيفية اختيار نوع التونة المناسبة لكل شخص
بالفيديو.. طبيب يوضح كيفية اختيار نوع التونة المناسبة لكل شخص
منذ ساعة 1804