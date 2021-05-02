مدرب النصر يحدد موقف الصليهم والحسن من مواجهة الفيصلي

ماجد محمد (صدى):
كشفت مصادر أن البرازيلي مدرب النصر مانو مينيزيس، تسلم التقرير الطبي بشأن إصابات الثنائي عبد المجيد الصليهم وعلي الحسن لتحديد مدى إمكانية مشاركتهما في التدريبات الجماعية قبل مواجهة الفيصلي.
وأضافت المصادر أن التقرير الطبي أيضا تضمن الوقوف على الحالة الصحية بشأن اللاعبين المصابين بفيروس كورونا في الفريق وهم: عبد الرحمن العبيد والأسترالي برادلي جونز ومختار علي وفراس البريكان وأسامه الخلف وعبد العزيز العلا.
ويستعد النصر لمواجهة نظيره الفيصلي، مساء الأربعاء المقبل، ضمن الجولة الـ 26 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.