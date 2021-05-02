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بالفيديو.. متحدث الصحة: اللقاح لا يؤثر على نتيجة فحص كورونا

منذ 52 دقيقة
1871
بالفيديو.. متحدث الصحة: اللقاح لا يؤثر على نتيجة فحص كورونا

الرياض (صدى):
أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأحد، أن اللقاح لا يؤثر على نتيجة فحص فيروس كورونا، لافتًا إلى أن الأيام المقبلة مهمة جدًا، ويجب أن نكون حذرين بها ونتقيد بالإجراءات الاحترازية.

وقال متحدث الصحة، خلال المؤتمر الصحفي لفيروس كورونا، أن جميع من هم فوق الـ 75 عامًا مرحب بهم لأخذ اللقاح دون حجز مسبق، مضيفًا أن المؤشرات الوبائية لكورونا متذبذبة.

وأشار إلى أن المتعافي من الإصابة بكورونا يتلقى اللقاح المضاد بعد 6 أشهر؛ لأن لديه مناعة طبيعية ستستمر لهذه المدة ثم يُعطى جرعة واحدة منشطة، متابعًا:" كل ما يشاع من أكاذيب حول اللقاحات وأنها تسبب الوفاة بعيدة كل البعد عن الصحة.. وحتى الآن لم يثبت ارتباط مباشر بأن تكون اللقاحات مسببة للوفيات في السعودية" .

وزارة الصحة
فيروس كورونا
متحدث الصحة

التعليقات

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أحدث التعليقات

خبير زمانه
الاخ محمد يخش تعليقاتك غريبه وغير مناسبه في كل موضوع نتمنى مراعاه مشاعر القراء لديك طاقه افرغها في مكان غير هذه المواقع وفقك الله
خبير زمانه
الاخ محمد يخش تعليقاتك غريبه وغير مناسبه في كل موضوع نتمنى مراعاه مشاعر القراء لديك طاقه افرغها في مكان غير هذه المواقع وفقك الله
¥ ولد نجد ¥
يا رب أرفع عنا الوباء والبلاء يارب العالمين
أبو نايف
ليلة القدر قد تكون في الوتر من أيام العشر وقد تكون في الشفع فالله سبحانه وتعالى أخفاها ليجتهد المسلم في أيام العشر كلها ،...
ابو وليد
محمد بخش -- من تعليقاتك الخارجه تماما عن الموضوع والموضوعيه -- يبدو والله اعلم ان عندك عقدة نقص -- وعدم مبالاة الآخرين باطروحاتك تكتبها...

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