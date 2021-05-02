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"هدف" يحدد خطوات التسجيل في خدمة الإرشاد المهني عن بُعد

منذ ساعة
1890
"هدف" يحدد خطوات التسجيل في خدمة الإرشاد المهني عن بُعد

الرياض (صدى):
أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية هدف خطوات للتسجيل في خدمة الإرشاد المهني عن بُعد، والتي يمكن من خلالها حجز موعد مع مرشد مهني يساعد في معرفة أحدث الطرق للحصول على وظيفة ووضع خطة تطوير مهنية.

وقال صندوق هدف عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" أن خطوات التسجيل في خدمة الإرشاد المهني هي:

- التسجيل في بوابة التطوير والإرشاد المهني "سبل".

- الدخول على خدمة الإرشاد المهني عن بعد واختيار تواصل مع مرشد مهني.

- اختيار الغرض من جلسة الإرشاد المهني وموضوعها والتاريخ المناسب.

- تأكيد الحجز باختيار الوقت المناسب للتواصل.

- يتم إرسال إيميل تأكيدي ورسالة نصية بمعلومات الجلسة للمستفيد.

- يتم التواصل مع المستفيد من قبل المرشد المهني لتقديم الخدمة.

- يتم إرسال إيميل للمستفيد لتقييم الخدمة

هدف
صندوق تنمية الموارد البشرية
الإرشاد المهني

التعليقات

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أحدث التعليقات

خبير زمانه
الاخ محمد يخش تعليقاتك غريبه وغير مناسبه في كل موضوع نتمنى مراعاه مشاعر القراء لديك طاقه افرغها في مكان غير هذه المواقع وفقك الله
خبير زمانه
الاخ محمد يخش تعليقاتك غريبه وغير مناسبه في كل موضوع نتمنى مراعاه مشاعر القراء لديك طاقه افرغها في مكان غير هذه المواقع وفقك الله
¥ ولد نجد ¥
يا رب أرفع عنا الوباء والبلاء يارب العالمين
أبو نايف
ليلة القدر قد تكون في الوتر من أيام العشر وقد تكون في الشفع فالله سبحانه وتعالى أخفاها ليجتهد المسلم في أيام العشر كلها ،...
ابو وليد
محمد بخش -- من تعليقاتك الخارجه تماما عن الموضوع والموضوعيه -- يبدو والله اعلم ان عندك عقدة نقص -- وعدم مبالاة الآخرين باطروحاتك تكتبها...

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