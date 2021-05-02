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موقف فيجسا من مواجهة الأهلي والتعاون

منذ ساعتين
2079
موقف فيجسا من مواجهة الأهلي والتعاون

نواف السالم (صدى):
أوضحت تقارير صحفية، اليوم الأحد، موقف الصربي لاعب الأهلي فيجسا، من المشاركة أمام التعاون، الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسيخضع فيجسا إلى اختبارات لياقية وفنية من قبل مدرب الفريق، خلال الأيام المقبلة؛ حيث تجاوز الإصابة التي تعرض لها قبل انطلاق مباريات الفريق في دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

وقالت التقارير، أن فيجسا سيخضع إلى الاختبار في مقر النادي، الذي سيحدد مقياس مشاركته في المباراة المقبلة، فيما سيحدد ريجيكامب موقف اللاعب من المشاركة أمام التعاون بناءً على التقارير اللياقية والطبية.

 

التعاون
الأهلي
دوري المحترفين
فيجسا

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أحدث التعليقات

خبير زمانه
الاخ محمد يخش تعليقاتك غريبه وغير مناسبه في كل موضوع نتمنى مراعاه مشاعر القراء لديك طاقه افرغها في مكان غير هذه المواقع وفقك الله
خبير زمانه
الاخ محمد يخش تعليقاتك غريبه وغير مناسبه في كل موضوع نتمنى مراعاه مشاعر القراء لديك طاقه افرغها في مكان غير هذه المواقع وفقك الله
¥ ولد نجد ¥
يا رب أرفع عنا الوباء والبلاء يارب العالمين
أبو نايف
ليلة القدر قد تكون في الوتر من أيام العشر وقد تكون في الشفع فالله سبحانه وتعالى أخفاها ليجتهد المسلم في أيام العشر كلها ،...
ابو وليد
محمد بخش -- من تعليقاتك الخارجه تماما عن الموضوع والموضوعيه -- يبدو والله اعلم ان عندك عقدة نقص -- وعدم مبالاة الآخرين باطروحاتك تكتبها...

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