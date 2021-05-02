موقف فيجسا من مواجهة الأهلي والتعاون

نواف السالم (صدى):
أوضحت تقارير صحفية، اليوم الأحد، موقف الصربي لاعب الأهلي فيجسا، من المشاركة أمام التعاون، الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وسيخضع فيجسا إلى اختبارات لياقية وفنية من قبل مدرب الفريق، خلال الأيام المقبلة؛ حيث تجاوز الإصابة التي تعرض لها قبل انطلاق مباريات الفريق في دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.
وقالت التقارير، أن فيجسا سيخضع إلى الاختبار في مقر النادي، الذي سيحدد مقياس مشاركته في المباراة المقبلة، فيما سيحدد ريجيكامب موقف اللاعب من المشاركة أمام التعاون بناءً على التقارير اللياقية والطبية.