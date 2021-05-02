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شطب عمولة محامي خسر قضية تاجر بجدة

منذ 19 دقيقة
1574
شطب عمولة محامي خسر قضية تاجر بجدة

جدة (صدى):
أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بجدة، حكمًا بشطب عمولة مكتب محاماة خسر قضية تاجر أوكله فيها، وألغت حكم محكمة الدرجة الأولى.

وكان الحكم يقضي بتحميل رجل أعمال مبلغ 100 ألف ريال نسبة من مبلغ محكوم به لصالح مكتب محامٍ في قضية نزاع بين رجلي أعمال؛ لتؤكد "الاستئناف" أن العقد المبرم بين التاجر المستأنِف والمحامي تضمن شقين، بحسب صحيفة "عكاظ".

وأوضحت أن الأول أتعاب المحامي وجرى استلامها، والثاني عمولة مشروطة في حال كسب التاجر قضيته، شريطة ألا يُحكم ضده، لكن بتدقيق الحكم تبين أنه قُضي بتحميل التاجر مبلغ مليون ريال.

 

جدة
محكمة الاستئناف
تاجر
مكتب محاماة

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أحدث التعليقات

ابوفهد الحبلاني العنزي
الله يرحمه برحمته الواسعه ويسكنه فسيح جناته واحسن الله عزاء من فقده
ابو سلطان
حسبي الله ونعم الوكيل تم شفط جيب المواطن المسكين وش ذنبي اقعد ادور لقمة العيش لعيالي
ابو احمد
شرف كبييير
رااايق
حسناً ***
رااايق
الفن وأهله ***

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