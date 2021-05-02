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"السديس" يشارك في تطييب الكعبة المشرفة والحجر الأسود

منذ ساعة
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"السديس" يشارك في تطييب الكعبة المشرفة والحجر الأسود

مكة المكرمة (صدى):
شارك معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم، في تطييب الكعبة المشرفة والحجر الأسود بأفخر أنواع الطيب الذي توفره الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وفق جدول زمني يستمر على مدار العام.

يذكر أن الرئاسة تقوم بعمليات دورية لتطييب الكعبة المشرفة بأفخر أنواع الطيب، انطلاقًا من أهمية مكانة الحرمين الشريفين، ومنزلة الكعبة المشرفة في نفوس المسلمين، وتحقيقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة - أيدها الله - الرامية إلى بذل الغالي والنفيس للحرمين الشريفين وقاصديهما.

السديس
الكعبة المشرفة
الحجر الأسود

التعليقات

ابو احمد
ابو احمد عدد التعليقات : 61
منذ 9 دقائق
شرف كبييير

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أحدث التعليقات

ابوفهد الحبلاني العنزي
الله يرحمه برحمته الواسعه ويسكنه فسيح جناته واحسن الله عزاء من فقده
ابو سلطان
حسبي الله ونعم الوكيل تم شفط جيب المواطن المسكين وش ذنبي اقعد ادور لقمة العيش لعيالي
ابو احمد
شرف كبييير
رااايق
حسناً ***
رااايق
الفن وأهله ***

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