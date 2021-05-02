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وظائف شاغرة في الشركة الوطنية الأولى للتشغيل «نوماك»

منذ ساعة
2069
وظائف شاغرة في الشركة الوطنية الأولى للتشغيل «نوماك»

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت الشركة الوطنية الأولى للتشغيل والصيانة المحدودة (نوماك)، عن توفر وظائف لحملة الثانوية فأعلى بجدة ورابغ

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مهندس مراقبة - الحالة (رابغ): درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة الميكانيكية)، خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذات صلة، رئيس القسم الميكانيكي (رابغ)، درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة الميكانيكية)، خبرة لا تقل عن 10 سنوات في مجال ذات صلة.

وتشمل الوظائف لحّام (رابغ): دبلوم مهني مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة، وأمين المستودع (رابغ): دبلوم مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة، فضلًا عن ميكانيكي (رابغ): دبلوم مهني مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة، مخطط (رابغ): درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة الميكانيكية، الهندسة الكهربائية)، خبرة لا تقل عن 8 سنوات في مجال ذات صلة.

ويأتي ذلك بإلإضافة إلى عامل صيانة (رابغ): شهادة الثانوية مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة، مشرف الخدمات اللوجستية (جدة): درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، الخدمات اللوجستية) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 5 سنوات في التعامل مع الخدمات اللوجستية، بينما التقديم عبر الرابط الإلكتروني التالي من هنـــــــــــا .

وظائف
جدة
رابغ
شركة "نوماك"

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابوفهد الحبلاني العنزي
الله يرحمه برحمته الواسعه ويسكنه فسيح جناته واحسن الله عزاء من فقده
ابو سلطان
حسبي الله ونعم الوكيل تم شفط جيب المواطن المسكين وش ذنبي اقعد ادور لقمة العيش لعيالي
ابو احمد
شرف كبييير
رااايق
حسناً ***
رااايق
الفن وأهله ***

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