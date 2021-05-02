وظائف شاغرة في الشركة الوطنية الأولى للتشغيل «نوماك»

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت الشركة الوطنية الأولى للتشغيل والصيانة المحدودة (نوماك)، عن توفر وظائف لحملة الثانوية فأعلى بجدة ورابغ
وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مهندس مراقبة - الحالة (رابغ): درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة الميكانيكية)، خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذات صلة، رئيس القسم الميكانيكي (رابغ)، درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة الميكانيكية)، خبرة لا تقل عن 10 سنوات في مجال ذات صلة.
وتشمل الوظائف لحّام (رابغ): دبلوم مهني مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة، وأمين المستودع (رابغ): دبلوم مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة، فضلًا عن ميكانيكي (رابغ): دبلوم مهني مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة، مخطط (رابغ): درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة الميكانيكية، الهندسة الكهربائية)، خبرة لا تقل عن 8 سنوات في مجال ذات صلة.
ويأتي ذلك بإلإضافة إلى عامل صيانة (رابغ): شهادة الثانوية مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة، مشرف الخدمات اللوجستية (جدة): درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، الخدمات اللوجستية) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 5 سنوات في التعامل مع الخدمات اللوجستية، بينما التقديم عبر الرابط الإلكتروني التالي من هنـــــــــــا .