طريقة تنشيط هاتف أندرويد ليعمل بكفاءة أفضل

وكالات (صدى):
يتعرض البعض لمشكلة بطء أداء الهاتف المحمول نتيجة لتراكم العديد من التطبيقات والصور ومقاطع الفيديو، ويؤثر ذلك بشكل كبير على أداء الهاتف.
وسلط تقرير الضوء على بعض الحيل والطرق لإعادة تنشيط هاتف أندرويد ليعمل بكفاءة أفضل من جديد.
وتضمنت الحيل حذف التطبيقات من متجر أبل التي لم تعد تستخدمها. لانها تشغل هذه التطبيقات مساحة تخزين كبيرة، وتحرير المزيد من مساحة تخزين الجهاز من خلال تصفح الملفات المحفوظة على هاتف أندرويد، والطريقة الأسرع والأسهل لإدارة مساحة تخزين الهاتف هي استخدام تطبيق الملفات المثبت مسبقًا.
كما يمكن تنشيط الهاتف عن طريق التحقق من إعدادات الشاشة الرئيسية ، ويمكن الضغط لفترة طويلة على منطقة فارغة من شاشتك الرئيسية، ثم حدد إعدادات الصفحة الرئيسية، سيؤدي ذلك إلى فتح خيارات شاشتك الرئيسية،حيث يمكنك تخصيص إعدادات متنوعة.
وأيضا فرز إعدادات الجهاز فهناك بعض الإعدادات التي تريد تغييرها وتخصيصها على أي هاتف يعمل بنظام أندرويد، فعلى سبيل المثال لا يؤدي تشغيل الوضع المظلم إلى تحسين مظهر التطبيقات فحسب، بل يوفر أيضًا في عمر البطارية.
وتضمنت الطرق أيضا خيارات الخصوصية وذلك عن طريق فتح تطبيق الإعدادات ثم انقر فوق الخصوصية> مدير الأذونات. انتقل إلى كل فئة لمعرفة التطبيقات التي يمكنها حاليًا الوصول إلى بياناتك الشخصية، واعمل على إغلاق التطبيقات التي لا تريدها أن تصل إلى بعض المعلومات مثل الموقع وجهات الاتصال أو التقويم أو الكاميرا.