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مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية يعين منصور بن ماضي رئيساً تنفيذياً للصندوق

منذ ساعتين
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مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية يعين منصور بن ماضي رئيساً تنفيذياً للصندوق

سعيد العجل (صدى):
وافق مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية، برئاسة معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد الحقيل، على تعيين الأستاذ منصور بن سعيد بن ماضي رئيساً تنفيذياً للصندوق .

ورفع بن ماضي شكره وتقديره لمعالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الصندوق، وأعضاء المجلس على هذه الثقة، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب مضاعفة الجهود والعمل على تحقيق تطلعات القيادة تزامناً مع إقرار النظام الجديد للصندوق والذي منحه صلاحيات أكبر تهدف إلى توسيع الشراكات مع القطاعين العام والخاص بما يسهم في تمكين المواطن من السكن الملائم، سائلا المولى العون والتوفيق والسداد لحمل هذه الأمانة والثقة الغالية.

وقال: قطاع التمويل العقاري في المملكة يشهد تطورا متنامياً خلال الفترة الماضية من انطلاق رؤية 2030، وهدفنا في المرحلة القادمة مواصلة التنمية العمرانية وتسهيل وتبسيط إجراءات مستفيدي "القرض المدعُوم"، وفق استراتيجية الصندوق، وتعزيز البنية التقنية وجودة الاداء لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة .

الجدير بالذكر أن الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية الأستاذ منصور بن ماضي يتمتع بخبرة قيادية وعملية تزيد عن 30 سنة في القطاع المالي عمل خلالها على تخطيط وإطلاق العديد من المنتجات والحلول المالية والتمويلية وقيادة المشاريع الرقمية على المستويين المحلي والدولي، وتقلد العديد من المناصب كان آخرها تكليفه مشرفا عاماً على الصندوق وخلال هذه الفترة قاد بن ماضي الصندوق لنجاحات متميزة ساهمت في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030 والمتمثلة في رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن إضافة إلى تطوير كفاءة الخدمات الإلكترونية وتطوير منصة وتطبيق المستشار العقاري، والتوسع في خلق المزيد من الشراكات الإستراتيجية مع الجهات التمويلية من البنوك ومؤسسات التمويل العقاري.

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أحدث التعليقات

الملل
خلاص عرفنا
الملل
وبعدها
الملل
نفس ماسورة المجاري
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يكثر النعمه ويعزها

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