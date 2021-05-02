شركة التصنيع توفر وظائف إدارية وهندسية شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة التصنيع الوطنية "التصنيع" ، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والدمام.
وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: أخصائي الإعفاءات والتقارير (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الصناعية، هندسة النظم، سلسلة التوريد، نظم المعلومات الإدارية)، ومدير عمليات الخدمات المالية (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية).
وتشمل الوظائف: أخصائي أول/ المواد الاستهلاكية (الدمام): شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة، بينما التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 1 مايو 2021م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي من هنــــــــا .