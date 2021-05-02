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شركة التصنيع توفر وظائف إدارية وهندسية شاغرة

منذ 34 دقيقة
1549
شركة التصنيع توفر وظائف إدارية وهندسية شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة التصنيع الوطنية "التصنيع" ، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والدمام.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: أخصائي الإعفاءات والتقارير (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الصناعية، هندسة النظم، سلسلة التوريد، نظم المعلومات الإدارية)، ومدير عمليات الخدمات المالية (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية).

وتشمل الوظائف: أخصائي أول/ المواد الاستهلاكية (الدمام): شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة، بينما التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 1 مايو 2021م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي من هنــــــــا .

وظائف
الدمام
الرياض
شركة «التصنيع»

التعليقات

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أحدث التعليقات

أبو عبد الرحمن ✍️
حسبنا الله ونعم الوكيل هل يريد هؤولاء قتل الناس أسجنوهم خمسة سنين وغرموهم كل واحد مائتان ألف ريال
زائر
وش فيهم بني فقر زعلانيين على العويس لهم يومين هههههههههه عشان ساعد على تاهل الهلال
رااايق
أن خليفة الدوسري، يرتبط بعقد مع ناديه تبقى منه مايقارب الـ ٣ سنوات، (((((ولن يفرط القادسية في خدمات بسهولة))))*** هههههههههههههههه مع بداية فترةالانتقالات الصيفية...
خالد
اخر دقيقه صعد الهلال حلال بلال من الله ولله الحمد والفقر صعد اخر دقيقه بالحرام وغش ونونو وحكام وشفتوا مرابط وشلته مع الحكام وهذا...
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
عند الله خير كثير

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