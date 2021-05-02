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خطوات تفعيل طريقة حذف الرسائل تلقائياً على واتساب

منذ 54 دقيقة
1851
خطوات تفعيل طريقة حذف الرسائل تلقائياً على واتساب

وكالات (صدى):
تؤدي طريقة حذف الرسائل تلقائيًا من واتساب أو ميزة الرسائل المؤقتة، والتي تعد من أبرز الميزات التي حصلت عليها الخدمة مؤخرا، إلى تدمير المحادثات المتراكمة في التطبيق تلقائياً بعد فترة زمنية محددة.

وتحذف الميزة الرسائل تلقائيًا من واتساب في غضون سبعة أيام، بمجرد تفعيل الخاصية التي أصبحت متاحة في إصداري تطبيق التراسل على هواتف آيفون وأندرويد، فيما لن تؤثر على الرسائل النصية المرسلة أو المستلمة قبل تمكين الإعداد الخاص بها داخل التطبيق.

وتتمثل خطوات تفعيل رسائل واتساب المؤقتة في: الخطوة الأولى: افتح تطبيق واتساب على هاتفك الذكي، ثم الخطوة الثانية: انقر على جهة الاتصال التي تريد تفعيل الخاصية لها، والخطوة الثالثة: اضغط على اسم جهة الاتصال، أعلى نافذة الدردشة لفتح صفحة المعلومات الخاصة بها، ثم مرر لأسفل بحثا عن خيار "الرسائل المؤقتة Temporary Messages" .

وتعد الخطوة الرابعة: من صفحة تنشيط الميزة حدد خيار "تفعيل"، (ولإلغاء تنشيطها قم بنفس الخطوات فقط استخدم خيار "غير نشط" في هذه الخطوة)، والخطوة الخامسة: ارجع مرة أخرى لنافذة الدردشة لجهة الاتصال ذاتها، وستجد رمزا صغيرا يظهر أسفل صور الملف الشخصي للمستخدم يشبه المؤقت، مما يشير لتفعيل خاصية حذف الرسائل.

واتساب
الرسائل المؤقتة

التعليقات

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أحدث التعليقات

أبو عبد الرحمن ✍️
حسبنا الله ونعم الوكيل هل يريد هؤولاء قتل الناس أسجنوهم خمسة سنين وغرموهم كل واحد مائتان ألف ريال
زائر
وش فيهم بني فقر زعلانيين على العويس لهم يومين هههههههههه عشان ساعد على تاهل الهلال
رااايق
أن خليفة الدوسري، يرتبط بعقد مع ناديه تبقى منه مايقارب الـ ٣ سنوات، (((((ولن يفرط القادسية في خدمات بسهولة))))*** هههههههههههههههه مع بداية فترةالانتقالات الصيفية...
خالد
اخر دقيقه صعد الهلال حلال بلال من الله ولله الحمد والفقر صعد اخر دقيقه بالحرام وغش ونونو وحكام وشفتوا مرابط وشلته مع الحكام وهذا...
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
عند الله خير كثير

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