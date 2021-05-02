شاهد.. حريق يلتهم مصنع للكيماويات في إيران

وكالات (صدى):
اندلع حريق، صباح اليوم الأحد، في مصنع للكيماويات بالقرب من مدينة قم بوسط إيران، ما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص.
تفصيلا، وقع الحريق في مصنع شركة "مولدان" لإنتاج الكحول في مدينة شكوهية الصناعية،وامتد بشكل واسع حسب ما أعلنت وكالة "إيسنا" الطلابية.
وأوضحت وكالة "فارس" بأن التقارير الأولية تشير إلى اشتعال النيران في عدة معامل بالمدينة الصناعية، حيث امتدت إلى الطريق العام، مشيرة الى أن الحريق أدى إلى وقوع قتلى وجرحى بالمدينة، بينما تمكن رجال الإطفاء من إخماد النيران. وقد تم إرسال 20 سيارة إطفاء و150 من رجال الإطفاء إلى الموقع.