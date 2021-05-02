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شاهد.. حريق يلتهم مصنع للكيماويات في إيران

منذ ساعة
2051
شاهد.. حريق يلتهم مصنع للكيماويات في إيران

وكالات (صدى):
اندلع حريق، صباح اليوم الأحد، في مصنع للكيماويات بالقرب من مدينة قم بوسط إيران، ما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص.

تفصيلا، وقع الحريق في مصنع شركة "مولدان" لإنتاج الكحول في مدينة شكوهية الصناعية،وامتد بشكل واسع حسب ما أعلنت وكالة "إيسنا" الطلابية.

وأوضحت وكالة "فارس" بأن التقارير الأولية تشير إلى اشتعال النيران في عدة معامل بالمدينة الصناعية، حيث امتدت إلى الطريق العام، مشيرة الى أن الحريق أدى إلى وقوع قتلى وجرحى بالمدينة، بينما تمكن رجال الإطفاء من إخماد النيران. وقد تم إرسال 20 سيارة إطفاء و150 من رجال الإطفاء إلى الموقع.

إيران
مصنع للكيماويات

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أحدث التعليقات

أبو عبد الرحمن ✍️
حسبنا الله ونعم الوكيل هل يريد هؤولاء قتل الناس أسجنوهم خمسة سنين وغرموهم كل واحد مائتان ألف ريال
زائر
وش فيهم بني فقر زعلانيين على العويس لهم يومين هههههههههه عشان ساعد على تاهل الهلال
رااايق
أن خليفة الدوسري، يرتبط بعقد مع ناديه تبقى منه مايقارب الـ ٣ سنوات، (((((ولن يفرط القادسية في خدمات بسهولة))))*** هههههههههههههههه مع بداية فترةالانتقالات الصيفية...
خالد
اخر دقيقه صعد الهلال حلال بلال من الله ولله الحمد والفقر صعد اخر دقيقه بالحرام وغش ونونو وحكام وشفتوا مرابط وشلته مع الحكام وهذا...
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
عند الله خير كثير

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