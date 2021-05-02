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بالفيديو.. "الأمن العام" يستعرض أبرز الجرائم التي قبض على مرتكبيها

منذ ساعة
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بالفيديو.. "الأمن العام" يستعرض أبرز الجرائم التي قبض على مرتكبيها

الرياض (صدى):
استعرض الأمن العام، في مقطع فيديو، عددًا من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها.

وكشف مقطع الفيديو الذي حمل مسمى "في قبضة رجال الأمن"، عن القبض على مواطن وثلاثة مقيمين من الجنسية السودانية امتهنوا المتاجرة بالأوراق المالية المزيفة من خلال ترويجهم لبيع ما يعادل 8,000,000 دولار أمريكي مزيفة مقابل مليوني ريال سعودي.

وأشار المقطع إلى القبض على ستة مقيمين من الجنسية الباكستانية مخالفين لنظام الإقامة قاموا بسرقة مؤسسة تجارية متخصصة بالاتصالات والاستيلاء على مبالغ مالية تقدر بسبعمائة ألف ريال وبطاقات إعادة شحن بقيمة مليون وثلاثمائة ألف ريال.

وبحسب المقطع، تم القبض على مواطنين من أرباب السوابق ارتكبا عدة جرائم تمثلت في إطلاق النار وحيازة أسلحة ومواد مخدرة، ولفت كذلك إلى أنه تم القبض على مواطن يطلق النار على أحد المنازل.د، كما قُبض على مقيم من الجنسية اليمنية مخالف لنظام الإقامة، ارتكب جريمتين تمثلتا في الترصد لعملاء البنوك وسلب ما بحوزتهم من أموال، حيث بلغ مجموع المبالغ 230 ألف ريال.

وبين المقطع القبض على عشرة مقيمين من الجنسيتين الباكستانية والبنجلاديشية قاموا بتجهيز مستودع لتصنيع مواد التنظيف وتعبئتها داخل عبوات، ووضع ملصقات لشركة متخصصة لتضليل المستهلكين وبيعها، حيث عثر بحوزتهم على أربعة آلاف وتسعمائة وست وثمانين عبوة.

الأمن العام
الجرائم

التعليقات

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أحدث التعليقات

أبو عبد الرحمن ✍️
حسبنا الله ونعم الوكيل هل يريد هؤولاء قتل الناس أسجنوهم خمسة سنين وغرموهم كل واحد مائتان ألف ريال
زائر
وش فيهم بني فقر زعلانيين على العويس لهم يومين هههههههههه عشان ساعد على تاهل الهلال
رااايق
أن خليفة الدوسري، يرتبط بعقد مع ناديه تبقى منه مايقارب الـ ٣ سنوات، (((((ولن يفرط القادسية في خدمات بسهولة))))*** هههههههههههههههه مع بداية فترةالانتقالات الصيفية...
خالد
اخر دقيقه صعد الهلال حلال بلال من الله ولله الحمد والفقر صعد اخر دقيقه بالحرام وغش ونونو وحكام وشفتوا مرابط وشلته مع الحكام وهذا...
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
عند الله خير كثير

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