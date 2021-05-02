موقف مانشستر يونايتد من رحيل بوغبا وفان دي بيك

وكالات (صدى):
كشفت مصادر أن الفرنسي بول بوغبا قد يرحل عن مانشستر يونايتد حال عدم تجديد عقده، الذي ينتهي صيف 2022 ومطالبته براتب أعلى رغم رغبة إدارة الفريق في بقائه.
وقالت صحيفة ذا صن أن إدارة مانشستر يونايتد ستحاول الحفاظ على النجم الفرنسي المتألق هذا الموسم ومستعدة لتقديم عرض مالي مهم، لكنها تنتظر بيع الحارس الإسباني دافيد دي خيا في الصيف المقبل والاستفادة من التخلص من راتبه الكبير لمنح بول بوغبا راتبا أعلى.
من جهة أخرى، أكدت الصحيفة أن إدارة يونايتد سترفض كل العروض لبيع الهولندي دوني فان دي بيك في الميركاتو المقبل، رغم كون اللاعب لا يشارك أساسيا وظل حبيسا لدكة البدلاء.
وأضافت أن فريقه السابق أياكس الهولندي يرغب في استعادته على سبيل الإعارة، لكن مانشستر يونايتد يرفض بشدة بيعه وأبلغ اللاعب أنه لن يسمح له بالرحيل ويضعه ضمن خططه للمستقبل لكونه ما زال شابا يبلغ من العمر 24 عاما.