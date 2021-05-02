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موقف مانشستر يونايتد من رحيل بوغبا وفان دي بيك

منذ 44 دقيقة
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موقف مانشستر يونايتد من رحيل بوغبا وفان دي بيك

وكالات (صدى):
كشفت مصادر أن الفرنسي بول بوغبا قد يرحل عن مانشستر يونايتد حال عدم تجديد عقده، الذي ينتهي صيف 2022 ومطالبته براتب أعلى رغم رغبة إدارة الفريق في بقائه.

وقالت صحيفة ذا صن أن إدارة مانشستر يونايتد ستحاول الحفاظ على النجم الفرنسي المتألق هذا الموسم ومستعدة لتقديم عرض مالي مهم، لكنها تنتظر بيع الحارس الإسباني دافيد دي خيا في الصيف المقبل والاستفادة من التخلص من راتبه الكبير لمنح بول بوغبا راتبا أعلى.

من جهة أخرى، أكدت الصحيفة أن إدارة يونايتد سترفض كل العروض لبيع الهولندي دوني فان دي بيك في الميركاتو المقبل، رغم كون اللاعب لا يشارك أساسيا وظل حبيسا لدكة البدلاء.

وأضافت أن فريقه السابق أياكس الهولندي يرغب في استعادته على سبيل الإعارة، لكن مانشستر يونايتد يرفض بشدة بيعه وأبلغ اللاعب أنه لن يسمح له بالرحيل ويضعه ضمن خططه للمستقبل لكونه ما زال شابا يبلغ من العمر 24 عاما.

مانشستر يونايتد
بوغبا
فإن دي بيك

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أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
الحمد لله أن تم القبض عليهم والشرع المطهر بمشيئة الله يزجرهم ويردع غيرهم ممن تسول لهم أنفسهم بالقيام باعمال مخلة بالأمن
سمير
اتحداك تقاطع المنتجات الفرنسية
الملل
ينقص من جه ويرفع من جه
ابوعبدالله الحمود
اطردوا البرماوية من مكة رحلوهم لديرتهم وفكونا من شرهم
oljn
لي عندك 21000 قيمة عمل بقلاب لمول العثيم الخفجي اطلبها من خمس سنين للحين ماسلمتها

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