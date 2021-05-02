الكشف عن موقف سلمان الفرج من لقاء الهلال والشباب

نواف السالم (صدى):
كشفت مصادر صباح اليوم الأحد، موقف سلمان الفرج الرسمي، من موقعة الشباب، في اللقاء الذي يقام مساء يوم الجمعة القادم، ضمن منافسات الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقالت المصادر أن الفرج لن يتمكن من المشاركة في لقاء الشباب، بسبب عدم جاهزيته البدنية، مع اقترابه من التعافي تمامًا من الإصابة التي لحقت به، بحسب صحيفة الرياضية
كان الفرج قد تغيب عن المشاركة مع الهلال، منذ إصابته أمام النصر، في نهائي كأس السوبر، عندما سقط الزعيم بالخسارة (3-0).
يذكر أن الشباب لديه 48 نقطة، متساويًا مع الهلال في صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.