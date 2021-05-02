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الكشف عن موقف سلمان الفرج من لقاء الهلال والشباب

منذ ساعة
2003
الكشف عن موقف سلمان الفرج من لقاء الهلال والشباب

نواف السالم (صدى):
كشفت مصادر صباح اليوم الأحد، موقف سلمان الفرج الرسمي، من موقعة الشباب، في اللقاء الذي يقام مساء يوم الجمعة القادم، ضمن منافسات الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقالت المصادر أن الفرج لن يتمكن من المشاركة في لقاء الشباب، بسبب عدم جاهزيته البدنية، مع اقترابه من التعافي تمامًا من الإصابة التي لحقت به، بحسب صحيفة الرياضية

كان الفرج قد تغيب عن المشاركة مع الهلال، منذ إصابته أمام النصر، في نهائي كأس السوبر، عندما سقط الزعيم بالخسارة (3-0).

يذكر أن الشباب لديه 48 نقطة، متساويًا مع الهلال في صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الشباب
الهلال
سلمان الفرج

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أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
الحمد لله أن تم القبض عليهم والشرع المطهر بمشيئة الله يزجرهم ويردع غيرهم ممن تسول لهم أنفسهم بالقيام باعمال مخلة بالأمن
سمير
اتحداك تقاطع المنتجات الفرنسية
الملل
ينقص من جه ويرفع من جه
ابوعبدالله الحمود
اطردوا البرماوية من مكة رحلوهم لديرتهم وفكونا من شرهم
oljn
لي عندك 21000 قيمة عمل بقلاب لمول العثيم الخفجي اطلبها من خمس سنين للحين ماسلمتها

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