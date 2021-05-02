نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

الاستخبارات الأمريكية: مقتل قاسم سليماني أدى إلى تدهور تحالفات إيران الإقليمية

منذ 37 دقيقة
1467
1
الاستخبارات الأمريكية: مقتل قاسم سليماني أدى إلى تدهور تحالفات إيران الإقليمية

واشنطن (صدى):
أصدرت لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ الأمريكي، أول تقرير في عهد الرئيس جو بايدن.

وذكر تقرير الاستخبارات الأمريكية، أن مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني إلى تدهور تحالفات إيران الإقليمية.

كما ذكر أن لدى إيران مخزوناً مخيفاً من اليورانيوم منخفض التخصيب، لافتاً إلى أن مخزون إيران من اليورانيوم تضاعف 14 مرة عن ما حدده اتفاق 2015.

وأشار التقرير إلى تزايد تهديدات الميليشيات العراقية المدعومة إيرانياً على مصالح الولايات المتحدة، وتتجنب طهران، بحسب التقرير، التصعيد مع واشنطن لأنها تقيم احتمالات انسحابها إقليمياً.

إيران
الاستخبارات الأمريكية
قاسم سليماني

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 127555
منذ 24 دقيقة
الى جهنم انتم وسليماني ، كفرة ومشركون ، وجهان لعملة واحده ( كره العرب المسلمون )..

.. اسأل الله ان يكفينا شروركم ويذلكم ويخزيكم ويرد كيدكم في نحوركم .. آمين ..

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
مايعرفون قولة : شافاه الله .....؟؟
ابو محمد 😎 ✍️
جيد ..
ابو محمد 😎 ✍️
ضاعت قروشك يا صابر ..
عبدالله محمد الشهري
التجار رفعوا أسعارهم على اساس الضريبة ولن يتنازلون او ينزلون مرة اخرى بمقدار ماستخفضه الحكومة من ضريبة مطلقاً خاصة وان التاجر لديه مليون عذر...
ابو محمد 😎 ✍️
الى جهنم انتم وسليماني ، كفرة ومشركون ، وجهان لعملة واحده ( كره العرب المسلمون ).. .. اسأل الله ان يكفينا شروركم ويذلكم ويخزيكم...

أخر الأخبار

بدر الصقري : خالد الغامدي يصفي حساباته مع النصر
بدر الصقري : خالد الغامدي يصفي حساباته مع النصر
منذ 10 دقائق 180
عبدالعزيز المريسل : يجب على اتحاد القدم الوقوف مع النصر آسيوياً
عبدالعزيز المريسل : يجب على اتحاد القدم الوقوف مع النصر آسيوياً
منذ 11 دقيقة 161
حقيقة تدهور صحة الفنان السوري باسم ياخور
حقيقة تدهور صحة الفنان السوري باسم ياخور
منذ 18 دقيقة 259
الاستخبارات الأمريكية: مقتل قاسم سليماني أدى إلى تدهور تحالفات إيران الإقليمية
الاستخبارات الأمريكية: مقتل قاسم سليماني أدى إلى تدهور تحالفات إيران الإقليمية
منذ 37 دقيقة 1468
صالح الراشد يتعرض للانتقادات بسبب الغترة والعقال‎
صالح الراشد يتعرض للانتقادات بسبب الغترة والعقال‎
منذ 50 دقيقة 340
الرياض عام 1398هـ
الرياض عام 1398هـ
منذ ساعة 660
العثيم: والدي ترك لنا 17 مليون واليوم أصبحت 10 مليار
العثيم: والدي ترك لنا 17 مليون واليوم أصبحت 10 مليار
منذ ساعة 1916
الصرامي: حكم لقاء الأهلي والدحيل متخصص في تعطيل طموحات أنديتنا
الصرامي: حكم لقاء الأهلي والدحيل متخصص في تعطيل طموحات أنديتنا
منذ ساعة 1731
اغتيال مسؤول أثناء صلاته بمسجد شرق الكونغو الديموقراطية
اغتيال مسؤول أثناء صلاته بمسجد شرق الكونغو الديموقراطية
منذ ساعة 1874
حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد
حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد
منذ ساعة 1717