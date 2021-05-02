الاستخبارات الأمريكية: مقتل قاسم سليماني أدى إلى تدهور تحالفات إيران الإقليمية

واشنطن (صدى):
أصدرت لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ الأمريكي، أول تقرير في عهد الرئيس جو بايدن.
وذكر تقرير الاستخبارات الأمريكية، أن مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني إلى تدهور تحالفات إيران الإقليمية.
كما ذكر أن لدى إيران مخزوناً مخيفاً من اليورانيوم منخفض التخصيب، لافتاً إلى أن مخزون إيران من اليورانيوم تضاعف 14 مرة عن ما حدده اتفاق 2015.
وأشار التقرير إلى تزايد تهديدات الميليشيات العراقية المدعومة إيرانياً على مصالح الولايات المتحدة، وتتجنب طهران، بحسب التقرير، التصعيد مع واشنطن لأنها تقيم احتمالات انسحابها إقليمياً.