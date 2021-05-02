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الرياض عام 1398هـ
منذ ساعة
658
1
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 127555
منذ ساعة
منظر حلو ..
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
مايعرفون قولة : شافاه الله .....؟؟
ابو محمد 😎 ✍️
جيد ..
ابو محمد 😎 ✍️
ضاعت قروشك يا صابر ..
عبدالله محمد الشهري
التجار رفعوا أسعارهم على اساس الضريبة ولن يتنازلون او ينزلون مرة اخرى بمقدار ماستخفضه الحكومة من ضريبة مطلقاً خاصة وان التاجر لديه مليون عذر...
ابو محمد 😎 ✍️
الى جهنم انتم وسليماني ، كفرة ومشركون ، وجهان لعملة واحده ( كره العرب المسلمون ).. .. اسأل الله ان يكفينا شروركم ويذلكم ويخزيكم...
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