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الصرامي: حكم لقاء الأهلي والدحيل متخصص في تعطيل طموحات أنديتنا

منذ ساعة
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الصرامي: حكم لقاء الأهلي والدحيل متخصص في تعطيل طموحات أنديتنا

نواف السالم (صدى):
صرح المتحدث باسم نادي النصر سابقا سعود الصرامي، الأحد، بأن حكم مباراة الأهلي والدحيل القطري هو السبب في خروج الأهلي من بطولة دوري أبطال آسيا.

وقال الصرامي: "هذا الحكم السريلانكي"الجبان" متخصص في تعطيل طموحات أنديتنا، في منافسات دوري لعام ٢٠١٨ تسبب في إخراج النصر من الفوز باللقب بمنحة بلنتي مخجل لفريق السد ليتم أيقافه ثلاثة أشهر".

وتابع: "الحكم السريلانكي عاد و كرر اخطائه و تسبب في خروج الأهلي أمام الدحيل مع سبق الإصرار".

وكان الروماني ريجيكامب مدرب الأهلي، صرحفي وقت سابق بأن خروج فريقه من دور المجموعات جاء لعدم احتساب الحكم السيرلانكي هيتيكا مكانا ميجي، لركلتي جزاء، إضافة إلى إهدار المهاجم الشاب هيثم عسيري انفراداً في الدقيقة الأخيرة من المباراة التي انتهت 1-1 في ختام منافسات المجموعة الثالثة.

الاهلي
النصر
الصرامي

التعليقات

زعيم اااسيا
زعيم اااسيا عدد التعليقات : 1998
منذ 55 دقيقة
طيب سيد فاهم
وبلنتي الاهلي الاماراتي ضد الهلال
ماتعلق عليه ولا حسب توجيهات تصرخ ووتتباكى

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
مايعرفون قولة : شافاه الله .....؟؟
ابو محمد 😎 ✍️
جيد ..
ابو محمد 😎 ✍️
ضاعت قروشك يا صابر ..
عبدالله محمد الشهري
التجار رفعوا أسعارهم على اساس الضريبة ولن يتنازلون او ينزلون مرة اخرى بمقدار ماستخفضه الحكومة من ضريبة مطلقاً خاصة وان التاجر لديه مليون عذر...
ابو محمد 😎 ✍️
الى جهنم انتم وسليماني ، كفرة ومشركون ، وجهان لعملة واحده ( كره العرب المسلمون ).. .. اسأل الله ان يكفينا شروركم ويذلكم ويخزيكم...

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