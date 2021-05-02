الصرامي: حكم لقاء الأهلي والدحيل متخصص في تعطيل طموحات أنديتنا

نواف السالم (صدى):
صرح المتحدث باسم نادي النصر سابقا سعود الصرامي، الأحد، بأن حكم مباراة الأهلي والدحيل القطري هو السبب في خروج الأهلي من بطولة دوري أبطال آسيا.
وقال الصرامي: "هذا الحكم السريلانكي"الجبان" متخصص في تعطيل طموحات أنديتنا، في منافسات دوري لعام ٢٠١٨ تسبب في إخراج النصر من الفوز باللقب بمنحة بلنتي مخجل لفريق السد ليتم أيقافه ثلاثة أشهر".
وتابع: "الحكم السريلانكي عاد و كرر اخطائه و تسبب في خروج الأهلي أمام الدحيل مع سبق الإصرار".
وكان الروماني ريجيكامب مدرب الأهلي، صرحفي وقت سابق بأن خروج فريقه من دور المجموعات جاء لعدم احتساب الحكم السيرلانكي هيتيكا مكانا ميجي، لركلتي جزاء، إضافة إلى إهدار المهاجم الشاب هيثم عسيري انفراداً في الدقيقة الأخيرة من المباراة التي انتهت 1-1 في ختام منافسات المجموعة الثالثة.