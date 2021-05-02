اغتيال مسؤول أثناء صلاته بمسجد شرق الكونغو الديموقراطية

كينشاسا (صدى):
اغتيل مسؤول بالرصاص، مساء أمس السبت، أثناء أدائه الصلاة في مسجد، شرق الكونغو الديموقراطية والتي قُتل فيها آلاف المدنيين في هجمات اتُّهم بتنفيذها تنظيم إسلامي مسلّح.
وقٌتل الشيخ علي أمين أثناء أدائه صلاة العشاء، رميا برصاص أفراد عصابة أطلقوا النار عليه في هذه الأمسية الرمضانية.
يذكر أنه منذ 2019 قُتل أكثر من ألف مدني في المدينة ذاتها، في هجمات اتّهم فيها "القوات الديموقراطية المتحالفة" بالوقوف خلفها، وهي تنظيم مسلّح نواته متمرّدون مسلمون أتوا قبل ربع قرن من أوغندا المجاورة واعتبرتهم الولايات المتّحدة مؤخراً ”منظمة إرهابية“ تابعة لتنظيم داعش.