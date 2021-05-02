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اغتيال مسؤول أثناء صلاته بمسجد شرق الكونغو الديموقراطية

منذ 16 دقيقة
1334
اغتيال مسؤول أثناء صلاته بمسجد شرق الكونغو الديموقراطية

كينشاسا (صدى):
اغتيل مسؤول بالرصاص، مساء أمس السبت، أثناء أدائه الصلاة في مسجد، شرق الكونغو الديموقراطية والتي قُتل فيها آلاف المدنيين في هجمات اتُّهم بتنفيذها تنظيم إسلامي مسلّح.

وقٌتل الشيخ علي أمين أثناء أدائه صلاة العشاء، رميا برصاص أفراد عصابة أطلقوا النار عليه في هذه الأمسية الرمضانية.

يذكر أنه منذ 2019 قُتل أكثر من ألف مدني في المدينة ذاتها، في هجمات اتّهم فيها "القوات الديموقراطية المتحالفة" بالوقوف خلفها، وهي تنظيم مسلّح نواته متمرّدون مسلمون أتوا قبل ربع قرن من أوغندا المجاورة واعتبرتهم الولايات المتّحدة مؤخراً ”منظمة إرهابية“ تابعة لتنظيم داعش.

اغتيال
الكونغو الديمقراطية

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ياليت تقصوا اياديهم النجسه ..
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير يا سمو الامير .. .. نعم امثال هؤلاءلا يعطوا فرصه ويرمون في الزباله ، مهما تنوعت اساليب اعذارهم ، لا عذر...
د محمد ماجد بخش
وبهذا أسمح سموك الكريم لي بكل طمأنينة وثقة بالله، أن أكتب من جهتي كلمة لطالما طمحت أن أكتبها بصدق. أنتهى ..!
د محمد ماجد بخش
تطفلت على العديد من الموضوعات لأخوض استكمال تجربتي المبتورة هنا تحديدا! وقلت أريد حلا لنص في فقرات برقية سموه التي أملاها نيابة عن سموه...
د محمد ماجد بخش
لتسمح لي يا سمو الأمير فأنا لا أعرف عنك الكثير إلا اليوم وعندما نظرت إلى محياك أستشرفت شكواي وأطلب من سموكم غفرانها لي فأنا...

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