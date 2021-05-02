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صالح النعيمة للاعبي الهلال: راجعوا حساباتكم

منذ ساعة
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صالح النعيمة للاعبي الهلال: راجعوا حساباتكم

نواف السالم (صدى):
وجه صالح النعيمة نجم الهلال الأسبق، أمس السبت، رسالة للاعبي الهلال، طالبهم فيها بمراجعة حساباتهم.

وقال النعيمة: "إخواني اللاعبين يجب أن تراجعوا حساباتكم اليوم قبل الغد، هل أنتم راضين عن ماقدمتموه هذا الموسم؟".

وأضاف: " أعذروني أخواني يجب أن تجتمعوا قبل تمرين الغد مع بعضكم البعض وأن تعقدوا العزم على مسح الصورة السابقة، فالملايين من الجماهير بإنتظاركم أنتم لإسعادهم وأنتم كفؤ لها".

يذكر أن الهلال تأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا بعد تعادل الأهلي مع الدحيل القطري، حيث تأهل ثانيًا عن مجموعته الأولى برصيد 10 نقاط، مع نادي استقلال دوشنبه الطاجيكستاني.

الهلال
صالح النعيمة

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 9421
منذ 50 دقيقة
الله يصلحهم يا صالح لما فيه الصالح ويكونوا فريق متصالح

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ياليت تقصوا اياديهم النجسه ..
ابو محمد 😎 ✍️
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