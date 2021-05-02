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الإطاحة بـ 3 مواطنين سرقوا ممتلكات منازل ومتاجر بـ 550 ألف ريال

منذ 26 دقيقة
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الإطاحة بـ 3 مواطنين سرقوا ممتلكات منازل ومتاجر بـ 550 ألف ريال

الرياض (صدى):
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت - بفضل الله - عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (3) مواطنين من أرباب السوابق، في العقد الثالث من العمر، ارتكبوا (6) جرائم، تمثلت في سرقة المنازل والمتاجر، والاستيلاء على ما تحويه من بضائع وأجهزة إلكترونية وممتلكات تقدر بقيمة (550,000) ريال وتم استردادها.

كما تم ضبط المركبة المستخدمة في السرقة، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

الرياض
الشرطة

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 9394
منذ 19 دقيقة
نبتة سيئة هذا الحشيش وعواقبه وخيمة عندما لا يستخدم فقط وتنحصر استعمالاته في المجال الطبي!

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
لمع الغامدي فترة وخبى
د محمد ماجد بخش
البلطان أفضل رئيس نادي سابقا في تأريخ الكرة السعودية
د محمد ماجد بخش
السرقة أحيانا تكون مرضا يا عالم . فقد أثبت ذلك العلم . وتكون أو يكون السارق غنيا جدا ويسرق أشياء لا بالكاد تسوى
زا
في جميع الحالات ميت لان اللقاح ضرره اكثر من المرض.
د محمد ماجد بخش
لعب فيهم القات لعب

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