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وفاة مستشار مفتي عام المملكة الشيخ محمد الشويعر

منذ 39 دقيقة
2029
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وفاة مستشار مفتي عام المملكة الشيخ محمد الشويعر

الرياض (صدى):
نعت الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء مستشار سماحة المفتي العام للمملكة الشيخ الدكتور محمد بن سعد الشويعر، الذي وافته المنية بعد مسيرة علمية طويلة امتدت لأعوام خدم فيها دينه ووطنه وولاة أمره.

وكان الشيخ الشويعر ولد في شقراء عام 1940م، على الشهادة الجامعية من كلية اللغة العربية بالرياض، قبل أن يكمل تعليمه في جامعة الأزهر وينال منها درجتي الماجستير والدكتوراه في الأدب والنقد.

وشغل عدة وظائف بدأت بتعيينه معلماً، والتحق بعدها بعدد من الوظائف في الرئاسة العامة لتعليم البنات، ومن ثم جرى تعيينه مستشاراً في مكتب رئيس الرئاسة العامة لرئاسة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 9382
منذ 31 دقيقة
رحمة الله عليك يا مستشار سماحة المفتي العام للمملكة الشيخ الدكتور محمد بن سعد الشويعر وعلى كافة أموات المسلمين وجعلك في منازل الشهداء

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أحدث التعليقات

سعودي مخضرم
طيب دامك سامحتها تصور وتنشر المقطع ليه ؟
زعيم اااسيا
هولاء اطلقوا على نيشمورا حكم عادل وهم ياشربون من كاسه فالاسيويه سحقا لكم يامخلفات اوراوا
د محمد ماجد بخش
رحمة الله عليك يا مستشار سماحة المفتي العام للمملكة الشيخ الدكتور محمد بن سعد الشويعر وعلى كافة أموات المسلمين وجعلك في منازل الشهداء
د محمد ماجد بخش
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