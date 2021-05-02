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وزير الصحة السابق عن سبب التحاقه بالطب: "المستشفى عندنا كان أغلبها أجانب"

منذ ساعة
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وزير الصحة السابق عن سبب التحاقه بالطب: "المستشفى عندنا كان أغلبها أجانب"

علي القحطاني (صدى):
كشف الدكتور حمد المانع وزير الصحة السابق، عن سبب تفكيره في الدخول إلى مجال الطب.

وقال المانع خلال برنامج "المسار" : "فكرت بالطب في المرحلة الثانوية، لأن في ذلك الوقت المستشفى عندنا في سكاكا كان أغلبها أجانب، ففكرت في شيء يخدم بلدي".

وأضاف: "بعد الثانوية، كتبت اختياراتي للكليات التي أرغب فيها، الطب، ثم الطيران العسكري، ثم الصيدلة، وعند ظهور النتائج، وجدت اسمي في كلية الطب بمصر".

وأشار إلى أنه أختار تعيينه في مدينة الملك سعود الطبية بالرياض بمستشفى الشميسي، بدلا من سكاكا، لكي يطور نفسه في هذا المستشفى العريق.

الصحة
حمد المانع
برنامج المسار

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 9382
منذ 52 دقيقة
......الحنين ......للماضي ..... يجدد خلايا ....المخ

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سعودي مخضرم
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