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مواطنة ترفع قضية ضد زوجها بسبب دفعه لها.. والمحكمة تفاجئها برد غير متوقع

منذ ساعة
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مواطنة ترفع قضية ضد زوجها بسبب دفعه لها.. والمحكمة تفاجئها برد غير متوقع

نايف السالم (صدى):
ردت محكمة دعوى سيدة ضد زوجها، بعد اتهامها له بضربها والاعتداء عليها، إذ أفاد الزوج بأنه لم يعنفها، بل دفعها فقط دون إيذاءها.

وأوضح الزوج أمام المحكمة أن تصرفه جاء بسبب كلام مؤذ صدر من الزوجة، ولم يؤد ذلك لإيذائها، وعليه فإن القاضي قام برد الدعوى.

ورأى القاضي أن تصرف الزوج يدخل في مشمول ولايته، وذلك لما له من ولاية التأديب، وفقا لقول الله تعالى "وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ"، بحسب الوطن.

كما رأى القاضي أن الإيذاء المذكور في المادة الأولى في نظام الحماية من الايذاء، لا ينطبق على فعل الزوج، حيث لم يتجاوز حدود ماله من ولاية وسلطة.

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 9382
منذ 38 دقيقة
دفعة للأمام أم دفعة على الحساب .. أم دفعة منفعل كردة فعل طبيعية .. نحن نسميها دفة .. فلان دفني من قدامه يعني دفعني ! .. راحت عليها .. وكأن المسألة كان توخير يقال وخر من قدامي أو حل من أمامي .. أو وسع عن طريقي .. أو سيبني في حالي .. الحقيقة أنا مع الزوج فرحان في تفريج الله لهمه .. وأيضا أقول للزوجة اصبري على زوجك ترى الدعوة ما تستاهل ! حماس زايد

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سعودي مخضرم
طيب دامك سامحتها تصور وتنشر المقطع ليه ؟
زعيم اااسيا
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