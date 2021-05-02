نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالفيديو: وزير الصحة: 200ألف شخص يسجلون يوميًا لأخذ لقاح كورونا

منذ 5 ساعات
2368
بالفيديو: وزير الصحة: 200ألف شخص يسجلون يوميًا لأخذ لقاح كورونا

الرياض (صدى):
أكد وزير الصحة توفيق الربيعة أن المملكة حققت نجاحات في التعامل مع جائحة كورونا.

وقال "الربيعة" خلال جلسة حوارية بعنوان "رؤية 2030 تصنع فرص المستقبل"، أن هناك أكثر من 400 ألف شخص يستفيدون من مركز الاتصال 937 يوميًا.

كما ذكر أن هناك أكثر من 30 ألف موعد يوميًا تتيحها وزارة الصحة في تطبيق "صحتي".

أما فيما يتعلق بأخذ لقاح "كورونا"، كشف وزير الصحة أن هناك 200 ألف شخص يسجلون يوميًا في تطبيق "صحتي" لأخذ لقاح كورونا.

وأكد "الربيعة" أن الحكومة وضعت ميزانية مفتوحة لسلامة المواطن في المملكة، مبينًا أن المواطن سيكون مرتبطًا بتجمع صحي والتجمع مسؤول عن توفير الخدمة الصحية المتكاملة.

وأضاف: "نريد أن نقدم خدمة صحية استباقية وبسهولة كاملة".

وجاء ذلك خلال جلسة حوارية يشارك فيها وزير الصحة والمالية والسياحة ورئيس لجنة التحول الوطني محمد التويجري.

وزير الصحة
لقاح كورونا

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

سعودي مخضرم
طيب دامك سامحتها تصور وتنشر المقطع ليه ؟
زعيم اااسيا
هولاء اطلقوا على نيشمورا حكم عادل وهم ياشربون من كاسه فالاسيويه سحقا لكم يامخلفات اوراوا
د محمد ماجد بخش
رحمة الله عليك يا مستشار سماحة المفتي العام للمملكة الشيخ الدكتور محمد بن سعد الشويعر وعلى كافة أموات المسلمين وجعلك في منازل الشهداء
د محمد ماجد بخش
كشف استاذ الكيمياء وعضو هيئة التدريس بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة الدكتور محمد ماجد بخش ان كتلة الذرة المغناطيسية هي مفتاح الطاقة وقال للبلاد قدرة...
د محمد ماجد بخش
النظر إلى درجةالفراغ الممثل لدرجة الثقالة الممثلة لدرجة الارتباط وإيضاح الفرق بين محيط الذرة المغناطيسي ومحيط الذرة الرابط وفهم معنى مجموع الفراغ الممثل لدرجتي...

أخر الأخبار

السلالة الهندية تصل الأردن
السلالة الهندية تصل الأردن
منذ 17 دقيقة 1559
مصرع قيادي حوثي في مأرب
مصرع قيادي حوثي في مأرب
منذ 20 دقيقة 1536
شرطة الأحساء تضبط عددا من المواطنين خالفوا الإجراءات الاحترازية
شرطة الأحساء تضبط عددا من المواطنين خالفوا الإجراءات الاحترازية
منذ 25 دقيقة 1345
وفاة مستشار مفتي عام المملكة الشيخ محمد الشويعر
وفاة مستشار مفتي عام المملكة الشيخ محمد الشويعر
منذ 38 دقيقة 2029
الهريفي: النصر لن يحقق أي شيء دون استراتيجية معينة
الهريفي: النصر لن يحقق أي شيء دون استراتيجية معينة
منذ 50 دقيقة 1791
بشارة عظيمة في ليلة القدر لا يعرفها البعض
بشارة عظيمة في ليلة القدر لا يعرفها البعض
منذ 58 دقيقة 713
وزير الصحة السابق عن سبب التحاقه بالطب: "المستشفى عندنا كان أغلبها أجانب"
وزير الصحة السابق عن سبب التحاقه بالطب: "المستشفى عندنا كان أغلبها أجانب"
منذ ساعة 2159
مواطنة ترفع قضية ضد زوجها بسبب دفعه لها.. والمحكمة تفاجئها برد غير متوقع
مواطنة ترفع قضية ضد زوجها بسبب دفعه لها.. والمحكمة تفاجئها برد غير متوقع
منذ ساعة 3546
تركي العجمة : أتمنى أن يأخذ اتحاد القدم موقفًا فيما يخص مباراتي الهلال والنصر آسيويًا
تركي العجمة : أتمنى أن يأخذ اتحاد القدم موقفًا فيما يخص مباراتي الهلال والنصر آسيويًا
منذ ساعة 638
خالد الشعلان : هذا الموسم درس للأهلي والعويس يرتكب أخطاء كبيرة
خالد الشعلان : هذا الموسم درس للأهلي والعويس يرتكب أخطاء كبيرة
منذ ساعة 352