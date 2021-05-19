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شاهد..عماد أديب: شربل وزير الصدفة والبدو يعلموه معنى الأدب والدبلوماسية

منذ ساعة
1778
شاهد..عماد أديب: شربل وزير الصدفة والبدو يعلموه معنى الأدب والدبلوماسية

القاهرة (صدى):
استنكر الإعلامي المصري عماد الدين أديب، تصريحات وزير الخارجية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة، المسيئة ضد دول الخليج العربي والمملكة ووصفهم بـ "البدو".

وقال أديب في تصريحات تلفزيونية: "شربل وهبة وزير الصدفة، وهو فاقد لأدب الحوار والدبلوماسية وفاقد إدراك وظيفته كوزير خارجية".

وتابع: "شربل وهبة أوتي به من فانزويلا وهو المكان الذي يتم فيه غسل الأموال، وتتم فيه كل الصفقات الخاصة بحزب الله، وهي دولة ممانعة وعلاقتها بحزب الله أساسية واستراتيجية".

وأضاف: "شربل وزير فاقد لأدب الحوار والدبلوماسية وفاقد لوظيفته كوزير عليه حماية مصالح بلاده، وعليه أن يدرك أن هناك مليارات الدولارات التي دفعتها المملكة للبنان بأشكال مختلفة في أزماتها".

واستكمل: "من يتحدث عنهم على أنهم بدو، هؤلاء البدو يعلموك الأدب والاخلاق ويعني إيه تنمية وسياسة ،ودبلوماسية".

عماد أديب
شربل

التعليقات

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أحدث التعليقات

أبو عبدالله الحربي
كلامك أن اكتفينا 😐
Z
سرد سخي👈ف من الآخر..
أبو عبدالله الحربي
نشوف التطاول بكثرة لنا ردة فعل ياخي وآلله غريب لاتعمل على ردات فعل 🤔
أبو عبدالله الحربي
هذآ برقع 😁
ابو محمد 😎 ✍️
ياكثر هاالنوعيه من المغرورين ..

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