نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

رصد 30 مخالفة للاحترازات في مباريات الأربعاء بعد عودة الجماهير

منذ 44 دقيقة
1679
رصد 30 مخالفة للاحترازات في مباريات الأربعاء بعد عودة الجماهير

محمد السعران (صدى):
أعلنت وزارة الرياضة أنه تم رصد 30 مخالفة لتطبيق البروتوكول الخاص بعودة الجماهير للملاعب والمنشآت الرياضية، في المباريات التي أقيمت مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 28 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأوضحت وزارة الرياضة أنه جرى اتخاذ العقوبات اللازمة حيال المخالفين، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وتؤكد وزارة الرياضة ضرورة التزام جميع الجماهير بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، التي تكفل للجميع المحافظة على صحتهم وسلامتهم بإذن الله من فيروس كورونا المستجد.

كورونا
وزارة الرياضة
الاجراءات الاحترازية

التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 80915
منذ 10 دقائق
اكيد
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 127959
منذ دقيقتين
هذا سبب الإرتفاع باالعدد ، من مثل هاالتجمعات ..

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يكفينا الشر ، ماعلمناه ومالم نعلمه .. آمين ..
winner4ever
جابها صح راعي الجاكيت ... 5 أهداف ... مو زي ثقيل الطينة ملك التوقعات
ع. س. ع
اتصل على الصرامي وهو يفيدك وش الخرقة اللي جابها الاستديو دليل على مشاركة النصر في كأس العالم للأندية بالترشششششيح،،، الأندية تستدل بكؤوس والصرامي يستدل...
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله .. .. بس ترى شربل هذا من ملااايين الشرابل .. ماهو في لبنان بس ..
ع. س. ع
الآسيوية صعبة قوية

أخر الأخبار

اعتقال مدرب الهلال والنصر السابق بتهمة الاحتيال
اعتقال مدرب الهلال والنصر السابق بتهمة الاحتيال
منذ 34 دقيقة 1804
رصد 30 مخالفة للاحترازات في مباريات الأربعاء بعد عودة الجماهير
رصد 30 مخالفة للاحترازات في مباريات الأربعاء بعد عودة الجماهير
منذ 44 دقيقة 1679
تنويه من "الملكية الفكرية" بشأن الإذن الكتابي قبل استعمال المصنفات
تنويه من "الملكية الفكرية" بشأن الإذن الكتابي قبل استعمال المصنفات
منذ 52 دقيقة 1483
استرداد مركبة مسروقة والقبض على سارقها في حائل
استرداد مركبة مسروقة والقبض على سارقها في حائل
منذ 56 دقيقة 1570
المطرفي : قوميز أمس طلب من الإدارة الاجتماع باللاعبين ووجه هذه الرسالة للاعبين
المطرفي : قوميز أمس طلب من الإدارة الاجتماع باللاعبين ووجه هذه الرسالة للاعبين
منذ ساعة 756
" التجارة " تشهِّر بمواطن تستر على مقيم لبناني في نشاط المقاولات
" التجارة " تشهِّر بمواطن تستر على مقيم لبناني في نشاط المقاولات
منذ ساعة 1834
بالفيديو.. " الدوسري " عن فوزهم: ثقتنا كانت عالية والأهم تحقيق النقاط الثلاث
بالفيديو.. " الدوسري " عن فوزهم: ثقتنا كانت عالية والأهم تحقيق النقاط الثلاث
منذ ساعة 1683
بالفيديو .. جيوفينكو: نحن قريبين من الدوري وشعورنا ممتاز بعودة الجماهير
بالفيديو .. جيوفينكو: نحن قريبين من الدوري وشعورنا ممتاز بعودة الجماهير
منذ ساعة 1636
وليد الفراج : لو الهلال ماضيع سجل 50 هدف
وليد الفراج : لو الهلال ماضيع سجل 50 هدف
منذ ساعة 622
أحلام ترتدي " البرقع " للتضامن مع المملكة والبدو بعد تصريحات الوزير اللبناني المستقيل " وهبة "
أحلام ترتدي " البرقع " للتضامن مع المملكة والبدو بعد تصريحات الوزير اللبناني المستقيل " وهبة "
منذ ساعة 711