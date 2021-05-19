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" التجارة " تشهِّر بمواطن تستر على مقيم لبناني في نشاط المقاولات

منذ ساعة
1832
" التجارة " تشهِّر بمواطن تستر على مقيم لبناني في نشاط المقاولات

الرياض (صدى):
شهرت وزارة التجارة بمواطن ومقيم من الجنسية اللبنانية بعد صدور حكم قضائي نهائي يدينهما بمخالفة نظام مكافحة التستر وثبوت تمكين المواطن للمقيم من مزاولة نشاط المقاولات بمدينة الرياض.

ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض متضمناً غرامة مالية 40 ألف ريال، وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وإلغاء التراخيص، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب.

كما نص الحكم على شطب السجل التجاري والمنع من مزاولة النشاط، وإبعاد المقيم المتستر عليه عن المملكة بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم على نفقة المخالفين.

الرياض
وزارة التجارة
التجارة
التستر التجاري

التعليقات

الشرقية
الشرقية عدد التعليقات : 220
منذ 53 ثانية
كل اللبنانيين
والسوريين
الاردنيي العاملين في نشاط المقاولأت تستر 100%100

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يكفينا الشر ، ماعلمناه ومالم نعلمه .. آمين ..
winner4ever
جابها صح راعي الجاكيت ... 5 أهداف ... مو زي ثقيل الطينة ملك التوقعات
ع. س. ع
اتصل على الصرامي وهو يفيدك وش الخرقة اللي جابها الاستديو دليل على مشاركة النصر في كأس العالم للأندية بالترشششششيح،،، الأندية تستدل بكؤوس والصرامي يستدل...
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله .. .. بس ترى شربل هذا من ملااايين الشرابل .. ماهو في لبنان بس ..
ع. س. ع
الآسيوية صعبة قوية

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