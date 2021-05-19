نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالفيديو.. " الدوسري " عن فوزهم: ثقتنا كانت عالية والأهم تحقيق النقاط الثلاث

منذ ساعة
1682
بالفيديو.. " الدوسري " عن فوزهم: ثقتنا كانت عالية والأهم تحقيق النقاط الثلاث

طلال الغامدي (صدى):
علق سالم الدوسري لاعب الهلال على فوز فريقهم الساحق اليوم أمام الأهلي بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأربعاء.

وقال "الدوسري" خلال لقائه بـ "الرياضية السعودية": "احترمنا انفسنا وثقتنا كانت عالية واحترمنا الفريق الذي يلعب أمامنا مهما كان نادي كبير المهم هو تحقيق النقاط الثلاث".

وأضافت: "كل مباراة بنلعبها نعطيها حق بظروفها بنعلبها ولا نفرط حتى بآخر المباراة، وهدفنا اليوم كان الفوز لأنه مطلب كل هلالي".

وعن الهدف الذي سجله قال: "هذا من فضل الله ثم دعاء الوالدين ولقيت الطريق امامي مفتوح للتسجيل".

وفاز فريق نادي الهلال نظيره الأهلي بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأربعاء.

الهلال
الأهلي
سالم الدوسري
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يكفينا الشر ، ماعلمناه ومالم نعلمه .. آمين ..
winner4ever
جابها صح راعي الجاكيت ... 5 أهداف ... مو زي ثقيل الطينة ملك التوقعات
ع. س. ع
اتصل على الصرامي وهو يفيدك وش الخرقة اللي جابها الاستديو دليل على مشاركة النصر في كأس العالم للأندية بالترشششششيح،،، الأندية تستدل بكؤوس والصرامي يستدل...
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله .. .. بس ترى شربل هذا من ملااايين الشرابل .. ماهو في لبنان بس ..
ع. س. ع
الآسيوية صعبة قوية

أخر الأخبار

اعتقال مدرب الهلال والنصر السابق بتهمة الاحتيال
اعتقال مدرب الهلال والنصر السابق بتهمة الاحتيال
منذ 33 دقيقة 1798
رصد 30 مخالفة للاحترازات في مباريات الأربعاء بعد عودة الجماهير
رصد 30 مخالفة للاحترازات في مباريات الأربعاء بعد عودة الجماهير
منذ 44 دقيقة 1670
تنويه من "الملكية الفكرية" بشأن الإذن الكتابي قبل استعمال المصنفات
تنويه من "الملكية الفكرية" بشأن الإذن الكتابي قبل استعمال المصنفات
منذ 52 دقيقة 1473
استرداد مركبة مسروقة والقبض على سارقها في حائل
استرداد مركبة مسروقة والقبض على سارقها في حائل
منذ 56 دقيقة 1563
المطرفي : قوميز أمس طلب من الإدارة الاجتماع باللاعبين ووجه هذه الرسالة للاعبين
المطرفي : قوميز أمس طلب من الإدارة الاجتماع باللاعبين ووجه هذه الرسالة للاعبين
منذ ساعة 746
" التجارة " تشهِّر بمواطن تستر على مقيم لبناني في نشاط المقاولات
" التجارة " تشهِّر بمواطن تستر على مقيم لبناني في نشاط المقاولات
منذ ساعة 1827
بالفيديو.. " الدوسري " عن فوزهم: ثقتنا كانت عالية والأهم تحقيق النقاط الثلاث
بالفيديو.. " الدوسري " عن فوزهم: ثقتنا كانت عالية والأهم تحقيق النقاط الثلاث
منذ ساعة 1682
بالفيديو .. جيوفينكو: نحن قريبين من الدوري وشعورنا ممتاز بعودة الجماهير
بالفيديو .. جيوفينكو: نحن قريبين من الدوري وشعورنا ممتاز بعودة الجماهير
منذ ساعة 1632
وليد الفراج : لو الهلال ماضيع سجل 50 هدف
وليد الفراج : لو الهلال ماضيع سجل 50 هدف
منذ ساعة 619
أحلام ترتدي " البرقع " للتضامن مع المملكة والبدو بعد تصريحات الوزير اللبناني المستقيل " وهبة "
أحلام ترتدي " البرقع " للتضامن مع المملكة والبدو بعد تصريحات الوزير اللبناني المستقيل " وهبة "
منذ ساعة 705