بالفيديو.. " الدوسري " عن فوزهم: ثقتنا كانت عالية والأهم تحقيق النقاط الثلاث

طلال الغامدي (صدى):
علق سالم الدوسري لاعب الهلال على فوز فريقهم الساحق اليوم أمام الأهلي بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأربعاء.
وقال "الدوسري" خلال لقائه بـ "الرياضية السعودية": "احترمنا انفسنا وثقتنا كانت عالية واحترمنا الفريق الذي يلعب أمامنا مهما كان نادي كبير المهم هو تحقيق النقاط الثلاث".
وأضافت: "كل مباراة بنلعبها نعطيها حق بظروفها بنعلبها ولا نفرط حتى بآخر المباراة، وهدفنا اليوم كان الفوز لأنه مطلب كل هلالي".
وعن الهدف الذي سجله قال: "هذا من فضل الله ثم دعاء الوالدين ولقيت الطريق امامي مفتوح للتسجيل".
وفاز فريق نادي الهلال نظيره الأهلي بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأربعاء.