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بالفيديو .. جيوفينكو: نحن قريبين من الدوري وشعورنا ممتاز بعودة الجماهير

منذ ساعة
1632
بالفيديو .. جيوفينكو: نحن قريبين من الدوري وشعورنا ممتاز بعودة الجماهير

نواف السالم (صدى):
علق لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، سيباستيان جيوفينكو، على الفوز الذي حققه فريقه مساء اليوم، على نظيره الأهلي بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد،في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال، خلال حديثه في القنوات السعودية الرياضية، أنهم لم يحققوا الدوري بعد إلا أنهم قريبون منه، مبديًا سعادته بعودة الجماهير مجددًا إلى مدرجات الملاعب، مضيفا أنه شعورهم ممتاز بحضور الجماهير للمباراة.

يذكر أن الهلال وصل إلى النقطة الـ55، ويواجه التعاون الأحد 23 مايو، بينما توقف الأهلي عند 38 نقطة، ويلاقي أبها الثلاثاء 25 مايو.

التعاون
نادي الهلال
نادي الأهلي
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
جيوفينكو

التعليقات

(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر عدد التعليقات : 470
منذ 3 دقائق
اذا كان حب الهلال جريمه
فليشهد التاريخ اني مجرم

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يكفينا الشر ، ماعلمناه ومالم نعلمه .. آمين ..
winner4ever
جابها صح راعي الجاكيت ... 5 أهداف ... مو زي ثقيل الطينة ملك التوقعات
ع. س. ع
اتصل على الصرامي وهو يفيدك وش الخرقة اللي جابها الاستديو دليل على مشاركة النصر في كأس العالم للأندية بالترشششششيح،،، الأندية تستدل بكؤوس والصرامي يستدل...
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله .. .. بس ترى شربل هذا من ملااايين الشرابل .. ماهو في لبنان بس ..
ع. س. ع
الآسيوية صعبة قوية

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