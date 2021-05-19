بالفيديو .. جيوفينكو: نحن قريبين من الدوري وشعورنا ممتاز بعودة الجماهير

نواف السالم (صدى):
علق لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، سيباستيان جيوفينكو، على الفوز الذي حققه فريقه مساء اليوم، على نظيره الأهلي بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد،في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال، خلال حديثه في القنوات السعودية الرياضية، أنهم لم يحققوا الدوري بعد إلا أنهم قريبون منه، مبديًا سعادته بعودة الجماهير مجددًا إلى مدرجات الملاعب، مضيفا أنه شعورهم ممتاز بحضور الجماهير للمباراة.
يذكر أن الهلال وصل إلى النقطة الـ55، ويواجه التعاون الأحد 23 مايو، بينما توقف الأهلي عند 38 نقطة، ويلاقي أبها الثلاثاء 25 مايو.