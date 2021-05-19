بالفيديو.. " ليما " عن الخسارة أمام الهلال: كنا نعرف أن المباراة ستكون صعبة

طلال الغامدي (صدى):
علق لاعب نادي الأهلي لوكاس ليما على خسارة فريقه أمام الهلال بخمسة أهداف مقابل هدف واحد فقط لهم.
وقال "لوكاس" خلال لقائه بـ "الرياضة السعودية": "انك تستقبل 3 أهداف في الشوط الأول كان صعب جدًا تصلح النتيجة".
وأضاف: "كنا نعرف أن المباراة ستكون صعبة، ونحاول أن ننساها ونحضر للمباراة القادمة وأنا جاهز بكامل لياقتي من أجل الفريق".
وفاز فريق نادي الهلال نظيره الأهلي بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأربعاء.
وجاء ذلك ضمن منافسات الجولة الـ 28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.