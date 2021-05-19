نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالفيديو.. " ليما " عن الخسارة أمام الهلال: كنا نعرف أن المباراة ستكون صعبة

منذ 20 دقيقة
1414
بالفيديو.. " ليما " عن الخسارة أمام الهلال: كنا نعرف أن المباراة ستكون صعبة

طلال الغامدي (صدى):
علق لاعب نادي الأهلي لوكاس ليما على خسارة فريقه أمام الهلال بخمسة أهداف مقابل هدف واحد فقط لهم.

وقال "لوكاس" خلال لقائه بـ "الرياضة السعودية": "انك تستقبل 3 أهداف في الشوط الأول كان صعب جدًا تصلح النتيجة".

وأضاف: "كنا نعرف أن المباراة ستكون صعبة، ونحاول أن ننساها ونحضر للمباراة القادمة وأنا جاهز بكامل لياقتي من أجل الفريق".

وفاز فريق نادي الهلال نظيره الأهلي بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأربعاء.

وجاء ذلك ضمن منافسات الجولة الـ 28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الهلال
الأهلي

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

جنوبيه قحطانيه❣
بل الآهلي ينقذ موسم الهلال لولا الله ثم الأهلي لخرج الهلال هالموسم خالي الوفاض😜
واحد منصف
حسب المنشور فان امريكا تعتبر اكبر دولة في العالم انتشر وينتشر فيها كرونا وبريطانيا تعتبر من الدول التي ينتشر فيها كرونا بكثرة وعهم نوع...
المهم
تقربوا من الله وليس الناس
abdul
"حاولت إنقاذ حياة المصاب" ولم تُوفّق .
علي القشيري
لا بارك الله فيك صحيفة صحيفة اهتمت بقصة المسعف والمسعفة ولم تقول حتى ( رحمه الله ) للمتوفي ولم تراعي أنه من الممكن ان...

أخر الأخبار

بالفيديو.. " الدوسري " عن فوزهم: ثقتنا كانت عالية والأهم تحقيق النقاط الثلاث
بالفيديو.. " الدوسري " عن فوزهم: ثقتنا كانت عالية والأهم تحقيق النقاط الثلاث
منذ دقيقة 1046
بالفيديو .. جيوفينكو: نحن قريبين من الدوري وشعورنا ممتاز بعودة الجماهير
بالفيديو .. جيوفينكو: نحن قريبين من الدوري وشعورنا ممتاز بعودة الجماهير
منذ 4 دقائق 1118
وليد الفراج : لو الهلال ماضيع سجل 50 هدف
وليد الفراج : لو الهلال ماضيع سجل 50 هدف
منذ 4 دقائق 147
أحلام ترتدي " البرقع " للتضامن مع المملكة والبدو بعد تصريحات الوزير اللبناني المستقيل " وهبة "
أحلام ترتدي " البرقع " للتضامن مع المملكة والبدو بعد تصريحات الوزير اللبناني المستقيل " وهبة "
منذ 5 دقائق 104
محمد الشيخ : الهلال لو استغل كل الفرص لكانت فضيحة
محمد الشيخ : الهلال لو استغل كل الفرص لكانت فضيحة
منذ 5 دقائق 83
" الجابر " يعلق على فوز الهلال على الأهلي بخماسية: " شكرًا نجومنا أمتعتونا "
" الجابر " يعلق على فوز الهلال على الأهلي بخماسية: " شكرًا نجومنا أمتعتونا "
منذ 15 دقيقة 1362
بالفيديو.. " ليما " عن الخسارة أمام الهلال: كنا نعرف أن المباراة ستكون صعبة
بالفيديو.. " ليما " عن الخسارة أمام الهلال: كنا نعرف أن المباراة ستكون صعبة
منذ 20 دقيقة 1414
الدعيع مُحتفلا بفوز الهلال: الخماسية أقل عيدية تقدم للجمهور
الدعيع مُحتفلا بفوز الهلال: الخماسية أقل عيدية تقدم للجمهور
منذ 25 دقيقة 1462
بالفيديو.. وزير الخارجية: تصريحات شربل وهبة " عنصرية " ولا تمثل الشعب اللبناني 
بالفيديو.. وزير الخارجية: تصريحات شربل وهبة " عنصرية " ولا تمثل الشعب اللبناني 
منذ 25 دقيقة 1433
وزارة الداخلية تعلن عن إحصائية المغادرين من المواطنين
وزارة الداخلية تعلن عن إحصائية المغادرين من المواطنين
منذ 31 دقيقة 1729