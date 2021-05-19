الدعيع مُحتفلا بفوز الهلال: الخماسية أقل عيدية تقدم للجمهور

نواف السالم (صدى):
هنأ حارس الهلال السابق، محمد الدعيع، نادي الهلال بفوزه على الأهلي بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد،في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وكتب على حسابه بموقع "تويتر":"ألف ألف مبروك اللهم لك الحمد والشكر قلتها بتصريح وأنا واثق في لاعبين الهلال بحضور جماهيره يقدم المستوى والنتيجه اقل عيدية يقدمها لهم، يازينكم يا سر بطولات الزعيم".
يذكر أن الهلال وصل إلى النقطة الـ55، ويواجه التعاون الأحد 23 مايو، بينما توقف الأهلي عند 38 نقطة، ويلاقي أبها الثلاثاء 25 مايو.