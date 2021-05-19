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الدعيع مُحتفلا بفوز الهلال: الخماسية أقل عيدية تقدم للجمهور

منذ 24 دقيقة
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الدعيع مُحتفلا بفوز الهلال: الخماسية أقل عيدية تقدم للجمهور

نواف السالم (صدى):
هنأ حارس الهلال السابق، محمد الدعيع، نادي الهلال بفوزه على الأهلي بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد،في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكتب على حسابه بموقع "تويتر":"ألف ألف مبروك اللهم لك الحمد والشكر قلتها بتصريح وأنا واثق في لاعبين الهلال بحضور جماهيره يقدم المستوى والنتيجه اقل عيدية يقدمها لهم، يازينكم يا سر بطولات الزعيم".

يذكر أن الهلال وصل إلى النقطة الـ55، ويواجه التعاون الأحد 23 مايو، بينما توقف الأهلي عند 38 نقطة، ويلاقي أبها الثلاثاء 25 مايو.

التعاون
محمد الدعيع
نادي الهلال
نادي الأهلي
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

التعليقات

جنوبيه قحطانيه❣
جنوبيه قحطانيه❣ عدد التعليقات : 16244
منذ 38 ثانية
بل الآهلي ينقذ موسم الهلال لولا الله ثم الأهلي لخرج الهلال هالموسم خالي الوفاض😜

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أحدث التعليقات

جنوبيه قحطانيه❣
بل الآهلي ينقذ موسم الهلال لولا الله ثم الأهلي لخرج الهلال هالموسم خالي الوفاض😜
واحد منصف
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المهم
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abdul
"حاولت إنقاذ حياة المصاب" ولم تُوفّق .
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