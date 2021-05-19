بالفيديو.. الهلال يدك الأهلي بخماسية ويخطو نحو التتويج 

ماجد محمد (صدى):
اكتسح فريق نادي الهلال نظيره الأهلي بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ 28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وسجل الهدف الأول للهلال اللاعب سالم الدوسري في الدقيقة 15 بينما أحرز الهدف الثاني للهلال اللاعب بافيتيمبي غوميز في الدقيقة 32.
ونجح اللاعب بافيتيمبي غوميز من تسجيل الهدف الثالث للهلال في الدقيقة 42، كما سجل اللاعب صالح الشهري الهدف الرابع للهلال في الدقيقة 65، بينما تمكن اللاعب عبد الرحمن غريب من تحقيق الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 66، وأضاف صالح الشهري الهدف الخامس للهلال في الدقيقة 2+90.
وبهذه النتيجة، وصل الهلال إلى النقطة الـ55، ويواجه التعاون الأحد 23 مايو، بينما توقف الأهلي عند 38 نقطة، ويلاقي أبها الثلاثاء 25 مايو.