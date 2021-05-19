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أمير الرياض يطلع على تقرير غرفة عمليات متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية

منذ 7 دقائق
1127
أمير الرياض يطلع على تقرير غرفة عمليات متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية

الرياض (صدى):
اطلع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض على تقرير غرفة عمليات متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية ورصد المخالفين في الإمارة.

وبلغ عدد الجولات الرقابية المنفذة خلال الفترة من 27 رمضان حتى 4/ 10 /1442, أكثر من (41022) رُصد خلالها (13531) مخالفة عدم التزام بالإجراءات الاحترازية وإغلاق (255) منشأة، ونفَّذ الجولات العديد من القطاعات الحكومية المعنية في المنطقة، ممثلة بأمانة المنطقة وفرع الشؤون الإسلامية والشؤون الصحية والتجارة والسياحة والموارد البشرية وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة الرياضة والهيئة الملكية لمدينة الرياض وشرطة المنطقة وهيئة الترفيه.

وأكد سموه على أهمية استمرار الجولات الرقابية وتكثيفها؛ لمتابعة مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية ورصد المخالفين.

منطقة الرياض
الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز
الإجراءات الاحترازية

التعليقات

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أحدث التعليقات

abdul
كل اللي جاءوا للسفارة أصلا كروشهم وجيوبهم مليئة من خيرات المملكة على مر العقود.
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
ارحموا من في الارض يرحمكم من السماء احذفوا والغوا مضاعفة مخالفات ساهر هذا سارق وليس ساهر
مطلع
إلى متى واليمنيون يعيثون في البلاد فسادا والحدود مفتوحة لهم دخولا وخروجا ؟ إلى متى واليمنيون متبطحين في السعودية شبابا دون خجل من أنفسهم...
د محمد ماجد بخش
وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين
د محمد ماجد بخش
وصلى الله على سيدنا محمد .. وعلى آله وصحبه وسلم .

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