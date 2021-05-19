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هيئة الطيران المدني توضح إجراءات وشروط الحجر المؤسسي

منذ 58 دقيقة
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هيئة الطيران المدني توضح إجراءات وشروط الحجر المؤسسي

الرياض (صدى):
كشفت هيئة الطيران المدني الإجراءات والاشتراطات الخاصة بـ "الحجر المؤسسي" للقامين من خارج المملكة بدءًا من ساعة الوصول.

وأوضحت الهيئة أن الحجر المؤسسي هو إجراء استضافة القادمين من خارج المملكة في مقرات محددة لحجرهم صحيًا على نفقتهم الخاصة.

ويطبق الحجر بدء من ساعة الوصول إلى مقر الحجر الصحي المؤسسي المخصص لهم على جميع القادمين "غير المحصنين" من خارج المملكة على نفقة المسافر.

ويكون في مرفق إيواء سياحي مرخص من قبل وزارة السياحة ومؤهل للحجر الصحي في مدينة الوصول للقادمين.

وتكون مدة الحجر الصحي المؤسسي 7 أيام من الدول المسموح لها بطريقة الحجر الصحي المؤسسي، ويتم احتسابها من ساعة الوصول إلى مقر الحجر المؤسسي، وتنتهي مدته لن تظهر نتيجة فحصه الثاني سلبية مع عدم ظهور أعراض علیه وقت صدور النتيجة ابتداء من اليوم الثامن.

و يشترط أن يحمل المسافر جواز سفر ساري المدة بما في ذلك دول مجلس التعاون لدول الخليج، ويستثنى من عمل فحصين (pcR) القادمين من خارج المملكة جميع من هم دون سن الثامنة.

الطيران المدني

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أحدث التعليقات

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