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الباطن يفوز على الاتفاق بثلاثية ويستعد لمواجهة ضمك

منذ 41 دقيقة
1498
الباطن يفوز على الاتفاق بثلاثية ويستعد لمواجهة ضمك

ماجد محمد (صدى):
تغلب نادي الباطن على مضيفه نادي الاتفاق بثلاثية مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة 28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

افتتح الأنغولي فابيو أبرو مهاجم الباطن أهداف المباراة عند الدقيقة 16مستغلاً عرضية مثالية من زميله زكريا سامي، ليضعها بكل ثقة في شباك رايس مبولحي حارس الاتفاق مسجلاً هدفه الـ16 هذا الموسم.

وتمكّن السلوفاكي فيليب كيش من تعديل النتيجة للاتفاق عند الدقيقة 50 من علامة الجزاء، احتسبها الحكم خالد الجهني نتيجة التدخل العنيف من لاعب الباطن خاليم هايلاند على مهاجم الاتفاق، ونجح محمد الكويكبي في وضع الاتفاق في المقدمة بتسجيله ثاني الأهداف بطريقة جميلة بتصويبة ذكية عجز حارس الباطن عن التصدي لها وذلك عند الدقيقة 56.

وأدرك صالح آل عباس التعادل للباطن من تصويبة ذكية، استقرت في أقصى الزاوية اليمنى لمرمى الاتفاق عند الدقيقة 78، ولم تكد تمضي سوى أربع دقائق على هدف التعديل حتى نجح يوسف جبلي بتسجيل هدف التقدم الثالث للباطن؛ حينما أطلق قذيفة صاروخية من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك رايس مبولحي.

ويستعد "الباطن" بعد هذا الفوز لمواجهة ضمك يوم الثلاثاء الموافق 25 مايو.

بتلك النتيجة رفع الباطن رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثالث عشر، بينما تجمد رصيد الاتفاق عند 41 نقطة في المركز السادس مؤقتاً.

الاتفاق
الرائد
الباطن

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أحدث التعليقات

abdul
كل اللي جاءوا للسفارة أصلا كروشهم وجيوبهم مليئة من خيرات المملكة على مر العقود.
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
ارحموا من في الارض يرحمكم من السماء احذفوا والغوا مضاعفة مخالفات ساهر هذا سارق وليس ساهر
مطلع
إلى متى واليمنيون يعيثون في البلاد فسادا والحدود مفتوحة لهم دخولا وخروجا ؟ إلى متى واليمنيون متبطحين في السعودية شبابا دون خجل من أنفسهم...
د محمد ماجد بخش
وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين
د محمد ماجد بخش
وصلى الله على سيدنا محمد .. وعلى آله وصحبه وسلم .

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