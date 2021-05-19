بالفيديو.. الشباب يعود للانتصارات من بوابة العين

طلال الغامدي (صدى):
فاز نادي الشباب، على نظيره العين بخماسية مقابل هدف وحيد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ28 بـدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وأحرز البرازيلي سيبا الهدف الأول للشباب بالدقيقة الـ36، ثم عاد النيجيري إيغالو وأضاف الهدف الثاني لليث بالدقيقة الـ41، وقلص بعد ذلك اللاعب بابي ندياي الفارق للعين بالدقيقة الـ45.
ونجح النجم الأرجنتيني بانيغا في تسجيل الهدف الثالث للشباب من ركلة جزاء بالدقيقة الـ67 ثم جوانكا أضاف الهدف الرابع بالدقيقة الـ72، وأضاف اللاعب إيغور خامس أهداف للشباب بالدقيقة الـ83.
وبهذه النتيجة، رفع الشباب رصيده إلى 51 نقطة، ويلاقي الفيصلي الأحد 23 مايو، بينما توقف العين عند 20 نقطة، ويواجه الاتحاد الثلاثاء 25 مايو.