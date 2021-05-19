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بالفيديو.. الشباب يعود للانتصارات من بوابة العين

منذ 52 دقيقة
1596
بالفيديو.. الشباب يعود للانتصارات من بوابة العين

طلال الغامدي (صدى):
فاز نادي الشباب، على نظيره العين بخماسية مقابل هدف وحيد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ28 بـدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأحرز البرازيلي سيبا الهدف الأول للشباب بالدقيقة الـ36، ثم عاد النيجيري إيغالو وأضاف الهدف الثاني لليث بالدقيقة الـ41، وقلص بعد ذلك اللاعب بابي ندياي الفارق للعين بالدقيقة الـ45.

ونجح النجم الأرجنتيني بانيغا في تسجيل الهدف الثالث للشباب من ركلة جزاء بالدقيقة الـ67 ثم جوانكا أضاف الهدف الرابع بالدقيقة الـ72، وأضاف اللاعب إيغور خامس أهداف للشباب بالدقيقة الـ83.

وبهذه النتيجة، رفع الشباب رصيده إلى 51 نقطة، ويلاقي الفيصلي الأحد 23 مايو، بينما توقف العين عند 20 نقطة، ويواجه الاتحاد الثلاثاء 25 مايو.

الشباب
العين
دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
الجولة الـ28

التعليقات

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أحدث التعليقات

abdul
كل اللي جاءوا للسفارة أصلا كروشهم وجيوبهم مليئة من خيرات المملكة على مر العقود.
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
ارحموا من في الارض يرحمكم من السماء احذفوا والغوا مضاعفة مخالفات ساهر هذا سارق وليس ساهر
مطلع
إلى متى واليمنيون يعيثون في البلاد فسادا والحدود مفتوحة لهم دخولا وخروجا ؟ إلى متى واليمنيون متبطحين في السعودية شبابا دون خجل من أنفسهم...
د محمد ماجد بخش
وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين
د محمد ماجد بخش
وصلى الله على سيدنا محمد .. وعلى آله وصحبه وسلم .

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