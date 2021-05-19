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سفير المملكة في لبنان: لن يكون هناك ترحيل للبنانيين والسعودية لا تعمل وفق ردات الفعل

منذ ساعة
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سفير المملكة في لبنان: لن يكون هناك ترحيل للبنانيين والسعودية لا تعمل وفق ردات الفعل

(صدى):
أكد سفير خادم الحرمين الشريفين في لبنان وليد بخاري أن أخلاقيات ومرتكزات المملكة لا تسمح بأن يتم التعرض لكل مقيم على الأراضي السعودية، ناهيكم عن اللبنانيين الموجودين في المملكة.

وقال في لقاء مع إعلاميين لبنانين اليوم الأربعاء إن المملكة لا تعمل وفق ردات الفعل، وما شاهدناه من شائعات لا يعكس موقف المملكة، فالقيادة الرشيدة في المملكة تركز على صون كرامة المواطن السعودي وأي مقيم على أرض المملكة.

وأشار إلى إن العلاقات السعودية - اللبنانية هي علاقات بين شعبين وعلاقة وجدانية تربطها روابط العروبة والدم والأخوة والإسلام وعلاقات النسب، وما شهدناه اليوم من مواقف وتضامن يعكس حقيقة مواقف الشعب اللبناني بكل انتماءاته، ومفاخر المملكة وأصالتها أكثر من أن تعد وتحصى ولا ينكر ذلك إلا جاهل مضللَّ أو أفاق مضلَّل.

ولفت إلى إن اجتماع لمجلس الأعمال السعودي - اللبناني غدا الخميس أجل موقتا لثلاثة أيام، وسنستأنف البحث في موضوع الحظر على تصدير المنتوجات والزراعات اللبنانية، ونفيدكم بأي جديد"، مقدماً الشكر لكل الكتل السياسية والنيابية والحزبية والدينية والاعلامية ولكل المتضامنين، على ما عبروا عنه من مواقف تضامنية تعكس جوهر الإنسان اللبناني وحقيقته.

لبنان
سفير خادم الحرمين الشريفين
وليد بخاري

التعليقات

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أحدث التعليقات

abdul
كل اللي جاءوا للسفارة أصلا كروشهم وجيوبهم مليئة من خيرات المملكة على مر العقود.
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
ارحموا من في الارض يرحمكم من السماء احذفوا والغوا مضاعفة مخالفات ساهر هذا سارق وليس ساهر
مطلع
إلى متى واليمنيون يعيثون في البلاد فسادا والحدود مفتوحة لهم دخولا وخروجا ؟ إلى متى واليمنيون متبطحين في السعودية شبابا دون خجل من أنفسهم...
د محمد ماجد بخش
وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين
د محمد ماجد بخش
وصلى الله على سيدنا محمد .. وعلى آله وصحبه وسلم .

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