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بالفيديو.. مكافحة غسل الأموال توضح عقوبة عدم إقرار المسافر بمقتنياته

منذ ساعة
1581
بالفيديو.. مكافحة غسل الأموال توضح عقوبة عدم إقرار المسافر بمقتنياته

الرياض (صدى):
أوضح إبراهيم الشايع، مدير مكافحة غسل الأموال بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن عقوبة عدم إقرار المسافر بالمقتنيات التي بحوزته بهدف التهرب.

وقال "الشايع" في برنامج "اليوم" المذاع على قناة "الإخبارية": "استمرار الحملات التوعوية التي أطلقتها هيئة الزكاة والجمارك عن أهمية إقرار المسافرين القادمين أو المغادرين من وإلى المملكة عن المقتنيات التي بحوزتهم".

وتتضمن هذه المقتنيات المشتريات الشخصية أو الهدايا التي قيمتها 3.000 ريال سعودي والمقتنيات الجديدة، كذلك السجائر ومشتقاتها والعملات والمجوهرات والمعادن الثمينة.

وتابع: "هذه الاشياء إذا توافرت مع المسافر فهو ملز بتقديم إقرار عنها وذلك حماية له من العقوبات، فعدم إقرار المسافر بالمقتنيات التي بحوزته بهدف التهرب من دفع الضريبة يترتب عليها عدة عقوبات منها المصادرة والغرامة الجمركية".

غسل الأموال
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

التعليقات

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أحدث التعليقات

abdul
كل اللي جاءوا للسفارة أصلا كروشهم وجيوبهم مليئة من خيرات المملكة على مر العقود.
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
ارحموا من في الارض يرحمكم من السماء احذفوا والغوا مضاعفة مخالفات ساهر هذا سارق وليس ساهر
مطلع
إلى متى واليمنيون يعيثون في البلاد فسادا والحدود مفتوحة لهم دخولا وخروجا ؟ إلى متى واليمنيون متبطحين في السعودية شبابا دون خجل من أنفسهم...
د محمد ماجد بخش
وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين
د محمد ماجد بخش
وصلى الله على سيدنا محمد .. وعلى آله وصحبه وسلم .

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