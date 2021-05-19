بالفيديو.. جماهير الشباب والعين يحيون أبطال الأمن والصحة بتصفيق حار

نواف السالم (صدى):
تفاعل جماهير مباراة الشباب والعين، التي أقيمت اليوم، مع المبادرة التي أعلنت عنها وزارة الرياضة تحت شعار "صفقوا للصف الأمامي".
وارتفع صوت تصفيق الجماهير داخل ملعب الأمير خالد بن سلطان بالرياض الذي يستضيف اللقاء بين الفريقين، في إشارة منهم لتقديرهم للجهود والتضحيات التي يبذلها أبطال الصحة ورجال الأمن لخدمة الوطن وشعبه.
يذكر أن هذه المباردة أطلقتها الوزارة بالتزامن مع قرارها بالسماح بحضور الجماهير المحصّنين من فيروس كورونا للمباريات الرياضية بنسبة 40% من السعة الاستيعابية للملاعب.