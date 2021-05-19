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بالفيديو.. جماهير الشباب والعين يحيون أبطال الأمن والصحة بتصفيق حار

منذ 18 دقيقة
1375
بالفيديو.. جماهير الشباب والعين يحيون أبطال الأمن والصحة بتصفيق حار

نواف السالم (صدى):
تفاعل جماهير مباراة الشباب والعين، التي أقيمت اليوم، مع المبادرة التي أعلنت عنها وزارة الرياضة تحت شعار "صفقوا للصف الأمامي".

وارتفع صوت تصفيق الجماهير داخل ملعب الأمير خالد بن سلطان بالرياض الذي يستضيف اللقاء بين الفريقين، في إشارة منهم لتقديرهم للجهود والتضحيات التي يبذلها أبطال الصحة ورجال الأمن لخدمة الوطن وشعبه.

يذكر أن هذه المباردة أطلقتها الوزارة بالتزامن مع قرارها بالسماح بحضور الجماهير المحصّنين من فيروس كورونا للمباريات الرياضية بنسبة 40% من السعة الاستيعابية للملاعب.

الرياض
نادي الشباب
الأمير خالد بن سلطان
نادي العين
وزارة الرياضة
صفقوا للصف الأمامي

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أحدث التعليقات

محمد الدوسري
لبييييه
د محمد ماجد بخش
جعل الله أعمالكم الدبلوماسية في موازين أعمالكم وثقلها لكم
د محمد ماجد بخش
أعملي انستحرام وسوي لنا صينية بطاطس باللحمة وكثري السوص واكتبي في المقادير أردوغان ترامب نتنياهو بطاطس لحمة وملح وماء
د محمد ماجد بخش
أضحكي الحياة مليون مرة وأبكتني في بعض مرات حلوة حلوة حلوة النت دي #_الفكرة_صعبة_قوية بس أهلاوية الليلة حتى لو النتيجة مخطوفة
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
بالتوفيق للزعيم

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